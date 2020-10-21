影／邀蔡衍明談中天換照案 NCC：很好的對話機會

中天新聞台換照風波甚囂塵上，新黨今日（21日）上午到國家通訊傳播委員會（NCC）前抗議，反對NCC關掉中天電視台；NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，對於社會各界給NCC的指導意見都予以尊重，但NCC是獨立機關，盼大眾給予委員審議換照案的空間。

針對NCC將於下周一（26日）召開中天電視台換照案聽證程序，並公開邀請神旺投資董事長蔡衍明親自出席一事，翁柏宗表示，神旺是中天的大股東，也是利害關係人，NCC覺得由蔡衍明董事長親自說明經營理念、未來六年的營運計畫較為合適，而且聽證會提供中天、NCC與社會大眾三方很好的對話機會，才會邀請他親自出席，但目前知道的是由委任律師出席。

至於中天去年報導指「文旦滯銷棄置達200萬斤」，遭NCC以違反事實查證原則，裁罰新台幣160萬元，中天不服興訟，但台北高等行政法院判決中天敗訴、NCC開罰無違法，但中天還可上訴；對此，翁柏宗表示，NCC尊重中天採取法律救濟。