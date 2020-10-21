協助超過百位僑胞返國 孟加拉僑務諮詢委員獲頒獎章

僑委會委員長童振源今天頒贈僑務諮詢委員劉雙全福爾摩沙專業獎章，表彰他在孟加拉等地出錢出力，捐助貧民、協助僑胞，今年新冠肺炎疫情期間，更主動協助印度及孟加拉超過百位無法搭機返台的僑胞，更協助運送及捐贈1百萬個口罩在印度推展公眾外交，童振源說，劉雙全不僅是僑界之光，也是台灣之光。

童振源說，劉雙全30年前到印尼拓展成衣業，2004年到孟加拉發展，長年熱心支持僑務工作，多年來在孟加拉出錢出力，幫助貧民、僑胞，提供經費給僑生在台就學，推動商機，都有助鞏固僑社，推動國民外交，值得表揚。

童振源說，今年疫情期間，劉雙全主動協助印度及孟加拉114位無法搭機回國的僑胞，透過華航包機作業順利返國，同時也協助運送及捐贈1百萬個口罩在印度推展公眾外交。

劉雙全表示，當時他聽到台商和我駐印度代表處想協調包機讓僑胞返台，但外交部、交通部等單位溝通都沒有結果，他找了和華航很熟的台商一起協調，當時大家手續都辦好了，只欠飛機，他隔天立刻把六百多萬的包機款項匯給華航，最後協調成功，他謙虛地說，其實都準備好了，他只是補上臨門一腳，並說返台的僑胞回台後檢測都是陰性。