何志偉開記者會叫徐國勇下台又爆爭議 中常會慘遭圍剿

民進黨立委何志偉今天在立法院舉行記者會，揭發詐騙集團用「一頁式廣告」手法，以標榜超低價、超促銷等方式販售假商品，欺騙消費者，呼籲政府重視並解決問題、追查源頭，讓廠商及消費者獲得應有的保障。但何志偉當下向內政部長徐國勇嗆聲，呼籲內政部儘速處理，若沒成效應該下台，在民進黨內引發軒然大波，何志偉今天在民進黨中常會被圍剿，多名中常委提醒何志偉發言不妥，何當場道歉，允諾會自我檢討。

何志偉今早在記者會向內政部長徐國勇嗆聲，直說：「你光吃個姑婆芋，嘴巴和臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有沒有過敏物質」，呼籲內政部盡速處理網路詐騙案，若沒成效應該下台。下午中常會，臨時動議期間，中常委黃承國主動舉手發言，問何志偉為什麼要叫內政部長下台？

何志偉解釋，他認為一頁式廣告賣場近來在網路上不斷出現，引起不少糾紛，再加上這是他在議員時期關心的事情，希望內政部重視。

身兼中常委的立委莊瑞雄表示，何志偉是民進黨的一分子，又是黨團幹部（副書記長），如此開砲要求行政官員下台，很容易變成破口，他也表示，詐騙集團是跨部會的事情，不是只有內政部的事情。隨後中常委陳亭妃也表示，不應該只聚焦在單一部會。

隨後中常委王定宇表示，民進黨以前就是因為有很多小問題沒有好好解決就變成大問題，包括汰換老舊機車等，累積起來就導致選民對民進黨的反撲，也導致2018年九合一選舉的狀況，他建議何志偉，不要因為自己想要曝光，就影響整個民進黨。何志偉則說「很抱歉」，他會檢討。

最後蔡英文緩頰表示，這件事，大家都充分交換意見，她可以理解，執政有時候會有些應該特別注意的地方，立委的提醒是好事，希望大家可以保持鼓勵的心情去提醒執政團隊，如果黨團成員問政有什麼應該注意的事情，黨團也可以互相提醒。