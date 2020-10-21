【重磅快評】逢日矮一截 外交部「遺忘」這份調查報告

今年9月28日，蘇澳籍漁船「新凌波236號」於釣魚台附近海域，與日本巡邏艦相互碰撞造成我國漁船船艏損壞，漁民要求日本道歉賠償，當時外交部表示由於台日雙方的認知不同，需調查釐清肇事原因，並信誓旦旦的強調台灣該爭取、該表達的權益絕對不會少。

但事發至今將近一個月了，連最初步的調查報告都尚未出爐，不知道是外交部不在意這種漁船碰撞的芝麻小事，還是遇到日本政府，外交部只能選擇性的「被遺忘」。

從事實面來看，我方強調當時正在收拾漁具，卻遭到日方在沒有任何預警下衝撞，而日方則說是在勸告台灣漁船離開時，過度接近巡邏艦而發生擦撞，演變成台日雙方的各說各話，但台灣漁船及日本公務船都裝置有攝影機，只要比對兩造相關的錄影畫面，便能夠釐清究竟是日本公務船刻意碰撞我國漁船？還是如日方所指控我國漁船甩尾碰撞日本公務船？只是調閱錄影畫面釐清事實真相，真有如此困難嗎？

從法理面來看，日方巡邏艦重達兩百多噸，而「新凌波236號」卻不到五十噸，日方以大撞小，即不符合比例原則，政府本可進行抗議；其次日本政府指控台灣漁船進入釣魚台十二浬海域，而我國漁船則澄清並沒有進入，然而，就算台灣漁船進入釣魚台十二海里，根據台日兩國政府所簽署的漁業協議，日方必須先行鳴笛警告、噴水示警，而並非是直接衝撞，日方違背漁業協議的精神，也是可以向日方提出正式抗議，但外交部至今沒有任何外交舉動，卻還在被動地等待日方的調查報告。

再從往例來看，過去只要發生台日漁船碰撞事件，政府彷彿就如同矮人一截，只會消極呼籲日方不得對我國漁船採取不當的行為，抑或說些不容漁民權益受島損害的空話，再對照去年大陸漁船「閩獅漁07558」與我國澎湖籍漁船「連順鋒」碰撞事件，海巡署立即派船緊追不捨，立即要求對方賠償二十萬元的明快做法，可以看出政府對日本及大陸截然不同的做法。

只是，對比民進黨政府的刻意遺忘，口口聲聲說要監督政府的國民黨，卻也彷彿忘了這件事，朝野兩黨的爭相失憶，不知道這是台日關係之幸，還是台灣漁民的悲哀。