江啟臣喊話中共：75年前台澎是回歸中華民國

國民黨今年將擴大舉行台灣光復節活動，主席江啟臣今天在中常會指出，民進黨忽略這件重要的史實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權，國民黨雖在野，但無法接受光復節活動被抹紅成與對岸隔海的唱和，這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。江強調，這次擴大慶祝就是要提醒中共當局，「75年前台澎是回歸中華民國，而不是所謂中華人民共和國」。

江啟臣強調，國民黨領導下的中華民國在抗戰勝利後光復了台灣，紀念台灣光復是理所當然的事情。國民黨之所以要擴大慶祝光復節，正可提醒對岸當局，「75年前台澎是回歸中華民國，而不是所謂中華人民共和國」。

江啟臣說，中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。國民黨要重申，中華民國是主權國家，青天白日滿地紅的國旗是我們國家的旗幟。這幾天中共當局外交單位，缺乏兩岸歷史及現狀認知的發言，令人遺憾。