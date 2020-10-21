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年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

法國確診長者暴增醫護禁休 墨西哥傳流感合併新冠首例

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今持續召開防疫說明會直播，說明國際疫情概況。本報資料照片
台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今持續召開防疫說明會直播，說明國際疫情概況。本報資料照片

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今持續召開防疫說明會直播，說明國際疫情概況。陳秀熙指出，全球感染人數即將突破4000萬，預計將持續到明年二月才能受控，歐洲疫情再起，醫護人員疲於奔命，大都市實施宵禁、禁止聚會。另外，印度和南美出現確診案例新增趨緩的現象，疑似因不再積極通報輕症個案所致。

陳秀熙指出，美國疫情持續嚴峻，上周平均每日新增5萬5000多人，42州個案新增速度上升中，只有九個州新增個案減少。另外，歐洲疫情再起，單周新增88萬人，死亡人數也開始回升。西班牙確診和死亡人數雙雙攀升，大部分新增患者在學校和工作場所佔四分之一，患者佔去超過兩成重症病房。法國也於10月17日起實施四周宵禁，範圍包括巴黎、馬賽等九個大城市。

陳秀熙表示，英國的疫情警戒區囊括超過半數人口，包括利物浦、倫敦、約克、艾塞克斯都已禁止市內聚會，英國潛艦訪美，停靠在美國喬治亞州港口，官兵下船，結果發生群聚感染，35人確診。法國上周內確診長者大增64%，大多需要住院，結果醫護人員都被禁止休假。

陳秀熙說，摩洛哥病例數在過去幾週內快速累積，已超過14萬人，包括數千名校園師生受確診，導致229間學校關閉，醫療病床及緊急照護已用到33.7%。學者預估若，若扣除死亡和康復的人數，累積個案數超過31萬，摩洛哥醫療資源將用達上限。

陳秀熙指出，印度疫情由都市蔓延至農村，一週內新增44萬人確診，死亡超過4萬6000人。但流行病學家懷疑可能因為僅通報重症、不通報輕症，所以單日新增確診人數略降，疫情看似趨緩，但實際上很可能並無趨緩，因為死亡率仍在上升，需要持續觀察。南美州的巴西秘魯的新增確診人數有下降，這與印度一樣，流行病學家懷疑可能是通報定義改變所致，阿根廷、秘魯等迫於經濟壓力，重新開放觀光勝地，可能導致疫情回升。

陳秀熙表示，墨西哥疫情持平，但10月14日被報導出現首例合併感染流感和新冠的案例，不過他強調，現有研究實證顯示，兩者合併感染的機率並不高。根據外媒報導，這名50多歲女性曾經罹患癌症，也有自體免疫疾病、肥胖、慢性肺病等病史，九月底出現症狀後二度住院，現仍住院治療中，病情已有好轉。

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