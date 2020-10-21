不會裁台灣員工改走優退方式？ 國泰：尚未明確定案

因疫情關係影響航空業，國泰航空集團今天宣佈企業重組，預計裁8500人，國泰港龍即起停止營運。針對600名台灣籍員工是否受影響，台北市勞動局初步了解，預計裁員40人，主要以香港機師及空服員為主。據了解，稍早國泰勞資雙方開會，將不裁員而改走優退方式。對此，國泰航空未證實，表示仍無明確定案。

全國聯合總工會理事長、前國泰航空企業公會理事長任睦杉說，協商討論到公司將採優退方式，給予最多增加30個月的退休金讓符合退休條件的員工退休。至於未符合退休條件的員工，也增加尾數金額的方式，讓員工提前退休。

對於優退方案是否有人數上限，任睦杉說要看飛行狀況評估。優退審核權在公司，公司有權同不同意。

對此，國泰航空說，有任何議題會跟工會隨時開會，但無法證實今天工會討論議題。尊重工會說法，但方案還沒有具體提出，所以未有正式方案。有關未來就員工的妥善安排，有的話會盡快對外說明。

交通部民航局說，疫情發生前，港龍每周有69班，往來香港與桃園、台中、高雄三航點。疫情發生後，僅9月份有1班香港—高雄航班曾經載客。香港—高雄與香港—桃園以客機腹艙載貨維持營運。台中航線則已提報暫停。

民航局說，經主動查詢，國泰分公司表示港龍規畫自今日起暫停營運，目前皆無訂位旅客。民航局已要求業者依法提報航線暫停，並妥善處理消費者權益相關事宜。