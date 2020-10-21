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促轉會推政治受難家庭照護方案 楊翠：會主動出擊

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／促轉會提供
圖／促轉會提供

針對政治受難家庭的療癒及照護，促轉會今舉行記者會，表示將推動「促轉會推動政治受難家庭照顧支持服務方案」，並計劃在明年3月前發展出一套可行的服務，並與衛福部的長照體系做連結，以照顧政治受難家庭。促轉會主委楊翠強調，促轉會會主動出擊！

促轉會今舉行「促轉會推動政治受難家庭照顧支持服務方案」記者會。促轉會指出，促轉會自2019年起，進行行多次訪談，並跨機關媒合不同照護資源，希望能針對受難當事人提出具體療癒與照顧規劃。促轉會表示，政治暴力創傷是過往威權統治時期，國家暴力系統性的政治壓迫，如今則要以國家的名義，進行政治治療工程。

促轉會指出，政治暴力創傷療癒有4大重點方向，包括，重建政治受難家庭成員對他人、社會與國家的信任；創造理解的社會氛圍，避免二度傷害；培養政治暴力創傷處遇專業人才；創設具有本土服務模式研發、專業培育量能的專責機構，以便持續扶植在地跨專業整合服務網絡，提高服務的近便性。

負責照顧支持方案的促轉會專任委員王增勇表示，目前預計提供的服務包括三層次，首先，要提供政治受難者定期與難友聚會，互相關心分享經驗的據點，促轉會將透過提供交通服務排除困難，對於尚未做好心理準備出門者也提供電話服務關懷，促轉會將於台北、台中、高雄各成立一個據點，歡迎他們來。

他指出，如果政治受難者有長照的需求，也希望在據點中提供一站式服務，確保他們的晚年由國家保障。

王增勇表示，計畫在明年3月方案結束之前，發展出一套可行的服務，可以架接到長照的體系。他指出目前台北、台中已連絡上者約有60人，首次聚會時約有25至30人來。目前所蒐集到的聯絡名單在台北市、新北市共有1000多人，而中部地區約有400人，南部地區約有500人。

楊翠表示，促轉會成立2年來，收集了很多聯絡方式，也跟政治受難團體等，維持緊密的連結，促轉會已經先建構一個幾千人的名單。楊翠強調，促轉會會主動出擊！現在只是剛開始而已，一定會滾動式的再妥展。

至於明年3月後如何延續？王增勇說，此方案到明年初會開始協調業務轉銜的機關，現在預訂會跟衛福部進行協商。他指出，促轉會在規劃的時候就是以長照的體系，思考如何架接政治受難者的服務，目的就是希望如果促轉會結束，衛福部可以繼續接手。

在財源方面，他表示，如果交由衛福部，希望以衛福部的長照基金做後續辦理，而另外一個財源的可能性則擬不當黨產收歸回來後，盼可以成立特種基金，相關經費從這個特種基金優先支付。

促轉會 楊翠

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