考紀會處理徐榛蔚申覆案前 藍黨高層將先開會研議

花蓮縣長徐榛蔚因立委選舉違紀輔選先生傅崐萁，考紀會決議將徐榛蔚停權一年半。徐榛蔚所提出的申覆案上周已送達考紀會，考紀會將在一個月內針對此案開會，據了解，開會前黨務高層將會先與考紀會主委葉慶元先行研議討論。不過黨內直言，違紀就要照規矩來，「傅家再大也不能大過黨紀」。

徐榛蔚違紀案歷經長達半年的討論，最後考紀會將原本應停權兩年處分，減為停權一年半。雖然會影響徐中常委的職權，但不影響她爭取2022年花蓮縣長提名的權益。

黨務高層表示，周一工作會報時葉慶元提及已收到徐榛蔚申覆案，考紀會將在一個月內開會處理，依照慣例，申訴案是直接由中常會議事組送考紀會，不會列為中常會討論案。不過，在考紀會開會處理該申覆案前，黨務高層會會同葉慶元先開會研議。

黨務高層表示，要等考紀會開完才會將結果提報中常會，所以今天並不會在中常會討論，但不排除可能會有中常委提出意見。

黨內高層則說，當初已經確定提名黃啟嘉參選花蓮縣立委，即便最後傅崐萁當選，也不代表徐榛蔚的違紀輔選是對的，此例一開，未來還有誰會尊重黨的提名機制？而且黨內違紀輔選都是停權兩年，如果黨中央退到只記申誡，那未來對於這樣的情況還有什麼嚇阻效力？罰這麼輕以後地方派系是不是只支持自己的人，而不是黨內推選的人？

該高層表示，國民黨為什麼會在考紀處分規程上面會把申訴最後的審議權放在考紀會？而不是由中常會直接決定，就是希望考紀會有一個獨立運作的空間，不要受到政治力的影響。這也就是為什麼上次傅傅崐萁的回復黨籍案，也不能由中常會來決定，最後還是要回到考紀會，這是同樣的道理。