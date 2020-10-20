快訊

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／醫師魂上身 賴清德鼓勵多吃高麗菜「防止骨質疏鬆」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
副總統賴清德。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

最近高麗菜盛產，副總統賴清德在臉書上鼓勵民眾多吃高麗菜，他今天公開他的午餐菜單，包括高麗菜包子、炒高麗菜、高麗菜水餃及高麗菜做成的泡菜。他介紹高麗菜時瞬間「醫師魂」上身，強調高麗菜有豐富的人體必需微量元素，可以讓身體更加健康。

賴清德說，高麗菜含有豐富的人體必需微量元素，包括礦物質及纖維素，就礦物質而言，包括鈣、磷、鐵，對心臟血管很有幫助，同時也可以防止骨質疏鬆，他也說，纖維素也可以幫助腸胃道，讓身體更加地健康。

賴清德還分享一個小知識，也就是台灣高麗菜的來源。他說，高麗菜是150年，由馬偕博士從加拿大帶來台灣，「喜歡吃高麗菜的人都知道，當季的蔬菜最好吃，不必用醬油也可以。」

影片中，幕僚問賴清德下次要介紹什麼大餐？賴清德說，要看什麼菜盛產，什麼食物盛產就吃什麼。

高麗菜 賴清德

延伸閱讀

賴清德親頒「華冠獎」感謝世華姊妹照耀國際社會

劍指2024？ 鄭文燦：不會不動如山

蘇貞昌屢點名選總統 鄭文燦坦言：我不能說我不動如山

賴清德台南見面會 頭號粉絲：2024要投下重要一票

相關新聞

影／醫師魂上身 賴清德鼓勵多吃高麗菜「防止骨質疏鬆」

最近高麗菜盛產，副總統賴清德在臉書上鼓勵民眾多吃高麗菜，他今天公開他的午餐菜單，包括高麗菜包子、炒高麗菜、高麗菜水餃及高...

插手中天換照、頻轟自家人 蘇院長比蔡總統還大？

蔡英文總統在陸委會擔任主委時，她的辦公室樓上是某位陸委會處長的辦公室，蔡主委曾說，每當她聽到樓上有踱步的聲音，就知道這位處長在「想事情」、「思考政策」，甚至跟跑陸委會的記者說：「沒事就不要煩這位處長。」

關中天恐影響500多位勞工 應曉薇：北市沒顧好不得關台

中天新聞台是否被關傳聞不斷，國家通訊傳播委員會（NCC）預計在10月26日召開中天電視申請中天新聞台換照案聽證程序，備受...

賴清德親頒「華冠獎」感謝世華姊妹照耀國際社會

副總統賴清德今天出席「第八屆華冠獎頒獎典禮」，肯定得獎人傑出貢獻，他表示，台灣的民主制度提供性別平等機會，讓女性可以發揮...

中天換照案 總統府：尊重NCC、不會涉入個案

中天新聞台將在今年12月11日前完成執照換發，是否能持續經營引發外界關注。總統府發言人張惇涵今天表示，NCC（國家通訊傳...

大陸對台認知作戰 學者：假訊息說壞台灣民主故事

中國頻以假訊息對台灣進行認知作戰，IORG研究室今天表示，中國時常藉由台灣的「在地協力者」，包括社群媒體等媒介影響台灣，...

【重磅快評】蘇貞昌主人家請客爆桌 是花誰的錢？

連道歉都要搞政治？今年因新冠肺炎疫情導致流感疫苗施打比往年踴躍，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中先後道歉，但各地仍見排隊打...

徐榛蔚遭停權提申訴 考紀會擬1個月內開會討論

花蓮縣長徐榛蔚針對遭國民黨停權1年6個月提出申訴，國民黨考紀會主委葉慶元今天表示，明天將在國民黨中常會上報告，並針對徐榛...

APEC領袖代表人選 總統府：外交部規劃中

總統府發言人張惇涵今天表示，APEC領袖代表人選由外交部規劃當中，一旦APEC代表確定，總統府會正式對外說明

蔡政府跟拜登沒交集？府：外行說法

美國總統大選將於11月3日登場，現任總統川普與對手拜登激烈競爭，外界關心美國對台政策是否延續。今天有媒體詢問，台灣有人質...

蔡英文出席世華年會 盼台灣品牌與世華姊妹一樣亮眼

蔡英文總統今天出席世界華人工商婦女企管協會「2020世界年會開幕典禮」，肯定世華姊妹是為台灣貢獻世界的一群人，她致詞時說...

中國對台認知戰揭密 AIT：民主國家應認識對手

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今天在一場解密中國對台認知戰研究報告記者會中表示，不實訊息對民主制度構成很大威脅，台灣...

熱門新聞

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

【重磅快評】日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

陸方撤告 外交部：斐濟承諾派員協助我外館未來活動

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

陸指我在斐濟沒外交官 馬英九嗆：當然有

菲國境外移入+3 台商誤診肺炎 漏放返台確診新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。