影／醫師魂上身 賴清德鼓勵多吃高麗菜「防止骨質疏鬆」

最近高麗菜盛產，副總統賴清德在臉書上鼓勵民眾多吃高麗菜，他今天公開他的午餐菜單，包括高麗菜包子、炒高麗菜、高麗菜水餃及高麗菜做成的泡菜。他介紹高麗菜時瞬間「醫師魂」上身，強調高麗菜有豐富的人體必需微量元素，可以讓身體更加健康。

賴清德說，高麗菜含有豐富的人體必需微量元素，包括礦物質及纖維素，就礦物質而言，包括鈣、磷、鐵，對心臟血管很有幫助，同時也可以防止骨質疏鬆，他也說，纖維素也可以幫助腸胃道，讓身體更加地健康。

賴清德還分享一個小知識，也就是台灣高麗菜的來源。他說，高麗菜是150年，由馬偕博士從加拿大帶來台灣，「喜歡吃高麗菜的人都知道，當季的蔬菜最好吃，不必用醬油也可以。」

影片中，幕僚問賴清德下次要介紹什麼大餐？賴清德說，要看什麼菜盛產，什麼食物盛產就吃什麼。