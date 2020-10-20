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關中天恐影響500多位勞工 應曉薇：北市沒顧好不得關台

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市議員應曉薇要求北市府關注中天新聞台，若關閉將恐怕影響500多位勞工權益。記者潘永鴻／攝影
北市議員應曉薇要求北市府關注中天新聞台，若關閉將恐怕影響500多位勞工權益。記者潘永鴻／攝影

中天新聞台是否被關傳聞不斷，國家通訊傳播委員會（NCC）預計在10月26日召開中天電視申請中天新聞台換照案聽證程序，備受外界關注，北市議員應曉薇表示，北市府勞動局長陳信瑜、法務局長袁秀慧，必須站在中天新聞台500位勞工立場，沒把員工權益照顧好，不得關台。

應曉薇質詢勞動局是否有關心此事，還由請局處回答中天勞工有多少位，勞動局則回答「一百多位」，被應曉薇馬上糾正，「錯！是500位！」她並強調，不管有無收到通知，都應親自去了解，且要勞動局應關注勞工權益。

應曉薇指出，根據《勞基法》第11條指出，「非有左列情事之一者，雇主不得預告勞工終止勞動契約：一、歇業或轉讓時。二、虧損或業務緊縮時。三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。四、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時。五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。」

並且進一步詢問勞動、法務局長，中天若被關天是哪項？袁秀慧表示，會先了解關台的理由，公聽會後看中央勞動部如何認定，但應不是第一、五項。陳信瑜則是說，非第二、四項，不過，感覺比較是第三項。

應曉薇認為中天電視台關乎五百多個家庭，勞動局應站在在中天勞工立場。她說，勞動部不管、太離譜，但勞動局、法務局不能不管，要求法務局長建請市長台北市長柯文哲，向勞動部提出增修條文，《勞基法》第11條加個「A.有左列情事之一者，雇主得預告終止勞動契約，第一被歇業、第二無名理由被關台、第三被撤照」。

應曉薇說，局長可以不用有顏色跟立場的態度在，但應該要去公聽會，若沒把中天員工照顧好，就不可以關台。陳信瑜則是沒有任何表態，並回「是」，袁秀慧則點頭無回應。

應曉薇 勞動部

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