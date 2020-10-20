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賴清德親頒「華冠獎」感謝世華姊妹照耀國際社會

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席「第八屆華冠獎頒獎典禮」。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德今天出席「第八屆華冠獎頒獎典禮」。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德今天出席「第八屆華冠獎頒獎典禮」，肯定得獎人傑出貢獻，他表示，台灣的民主制度提供性別平等機會，讓女性可以發揮才能，貢獻世界，期盼大家共同捍衛台灣民主，團結一致，讓台灣持續往前邁進。

賴清德致詞時表示，「華冠獎」不僅是表彰得獎人成功的事業，也要讓國際社會看到世華姐妹溫柔、包容的內涵及堅毅、勇敢、生生不息的力量，並讓世界看到世華姐妹亮麗的風采。

賴清德提到，世華創會總會長柯杜瑞琴的理念，是希望藉由得獎者的故事，讓更多世界華人婦女走出廚房、走入世界，貢獻自己的才能，照耀國際社會。「世界華人工商婦女企管協會」自1994年成立，短短幾年就在26個國家成立74個分會，成為僑外婦女聯絡、溝通合作及分享的重要平台；此外，台灣每一次遭遇重大事故，世華姐妹雖然人在海外，但是心在臺灣，都出錢出力予以協助。

賴清德說，在他擔任台南市長期間，曾經歷過50多年來最嚴重的地震，承蒙世華姐妹鼎力相助，協助災民重建，走出最困難的時刻，這就可以印證世華姐妹對台灣的關心及支持。

賴清德也提到，現在正是新冠肺炎流行的時候，不僅台灣受到影響，世界各地都是如此，目前已經超過4000萬人得到肺炎，死亡人數已超過百萬人，疫情仍然非常嚴重，世華姐妹在全球各地出錢出力，購買口罩、隔離衣及防護衣幫助當地民眾，落實蔡總統「Taiwan Can help, Taiwan is helping」的理念，讓國際社會看到台灣不僅自身防疫工作做得好，還有能力去幫助其他國家，這些都是大家的貢獻。

賴清德也提醒，世華姐妹在幫助別人的同時，也要注意自己的健康，特別是肺炎尚沒有疫苗問世，而且疫苗要證明有效，可能還需要一段時間，再加上冬天的流行性感冒，這兩種病毒對人類健康的威脅都非常大，他希望國內外的世華姐妹都能戴口罩、勤洗手、保持社交距離，注意自己的健康安全。

賴清德 新冠肺炎 口罩

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