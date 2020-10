賴清德親頒「華冠獎」感謝世華姊妹照耀國際社會

副總統賴清德今天出席「第八屆華冠獎頒獎典禮」,肯定得獎人傑出貢獻,他表示,台灣的民主制度提供性別平等機會,讓女性可以發揮才能,貢獻世界,期盼大家共同捍衛台灣民主,團結一致,讓台灣持續往前邁進。

賴清德致詞時表示,「華冠獎」不僅是表彰得獎人成功的事業,也要讓國際社會看到世華姐妹溫柔、包容的內涵及堅毅、勇敢、生生不息的力量,並讓世界看到世華姐妹亮麗的風采。

賴清德提到,世華創會總會長柯杜瑞琴的理念,是希望藉由得獎者的故事,讓更多世界華人婦女走出廚房、走入世界,貢獻自己的才能,照耀國際社會。「世界華人工商婦女企管協會」自1994年成立,短短幾年就在26個國家成立74個分會,成為僑外婦女聯絡、溝通合作及分享的重要平台;此外,台灣每一次遭遇重大事故,世華姐妹雖然人在海外,但是心在臺灣,都出錢出力予以協助。

賴清德說,在他擔任台南市長期間,曾經歷過50多年來最嚴重的地震,承蒙世華姐妹鼎力相助,協助災民重建,走出最困難的時刻,這就可以印證世華姐妹對台灣的關心及支持。

賴清德也提到,現在正是新冠肺炎流行的時候,不僅台灣受到影響,世界各地都是如此,目前已經超過4000萬人得到肺炎,死亡人數已超過百萬人,疫情仍然非常嚴重,世華姐妹在全球各地出錢出力,購買口罩、隔離衣及防護衣幫助當地民眾,落實蔡總統「Taiwan Can help, Taiwan is helping」的理念,讓國際社會看到台灣不僅自身防疫工作做得好,還有能力去幫助其他國家,這些都是大家的貢獻。

賴清德也提醒,世華姐妹在幫助別人的同時,也要注意自己的健康,特別是肺炎尚沒有疫苗問世,而且疫苗要證明有效,可能還需要一段時間,再加上冬天的流行性感冒,這兩種病毒對人類健康的威脅都非常大,他希望國內外的世華姐妹都能戴口罩、勤洗手、保持社交距離,注意自己的健康安全。