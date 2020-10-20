中天換照案 總統府：尊重NCC、不會涉入個案

中天新聞台將在今年12月11日前完成執照換發，是否能持續經營引發外界關注。總統府發言人張惇涵今天表示，NCC（國家通訊傳播委員會）是獨立機關，會照相關法令及程序進行換照審查，總統府不可能涉入個案。

張惇涵今天接受訪問，被問到中天換照相關問題，他一再重申NCC是獨立機關，至於媒體問到新聞自由部分，他表示，在台灣採訪很自由，不像在中國要聽訓，沒有自由。

媒體追問中天換照聽證會中第七個審查項目是討論國家安全，國安有相關主管機關，若有問題應早就被法辦，拿到聽證會討論的目的為何？張惇涵表示，NCC是獨立機關，10月26日的聽證會不管是議程或是內容都要尊重獨立機關的判斷與排定。

媒體也問及，前總統陳水扁曾說，TVBS事件是陳出面踩剎車才擋下，蔡總統是否會一樣出面踩剎車？張惇涵重申NCC為獨立機關，總統府不會、也不可能涉入個案。