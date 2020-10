蔡英文出席世華年會 盼台灣品牌與世華姊妹一樣亮眼

蔡英文總統今天出席世界華人工商婦女企管協會「2020世界年會開幕典禮」,肯定世華姊妹是為台灣貢獻世界的一群人,她致詞時說,希望所有世華姊妹一起努力,結合政府的經貿戰略,擴大台灣與各國的合作商機,讓「台灣品牌」與世華姊妹一樣亮眼,在全球光芒四射。

蔡總統說,兩年前,她曾來參加世華的年會,看到世華姊妹個個事業有成、光鮮亮麗,充滿了自信的風采,令她留下強烈的印象。今天前來,很高興看到世華姐妹更有自信、更熱情能幹,也更容光煥發;此外,世華的年會沒有受到疫情的影響,不但能夠如期舉行,大家也安排了旅遊行程,一起來幫忙振興經濟。

蔡總統也藉此機會感謝世華在對抗疫情上的貢獻,她並指出,在總會長劉琍綺的帶領下,世華在全球各地的分會,發起了集資捐款,捐贈口罩和防疫物資等各種活動。除了台商和僑胞朋友受到世華的幫助,世華也協助當地政府和民眾,共同度過難關。足證「Taiwan can help, and Taiwan is helping」,亦顯見世華就是為台灣貢獻世界的一群人。

蔡總統接著說,世華的努力和成果有目共睹。兩年前,她來參加年會時,世華在全球有65個分會,現在已經達到74個。因為劉琍綺與團隊的用心打拚,讓世華的會務不斷蓬勃發展。她相信,現場所有姊妹都非常以世華為榮。下午將舉行世華「華冠獎」的頒獎典禮,幾位海外得獎人也回國領獎。她除了要恭喜所有得獎人,也指出,得獎人都是全球僑界工商婦女的表率,希望大家持續分享成功經驗,為僑界、工商界,帶來進步發展。

蔡總統也提到,台灣今年雖然遇到疫情挑戰,但仍然維持經濟正成長。除了透過紓困方案,穩住國內經濟,也持續提升台灣對外的競爭力。政府推動的一連串發展經濟策略,包括5加2產業創新、六大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向政策、以及即將展開的台美經濟對話與合作,這些工作都積極在進行中。

蔡總統強調,今年,「Made in Taiwan」的口罩,讓世界看見台灣產業的堅強實力。「我們不但有口罩,未來,還要建立『台灣品牌』的全球戰略物資製造業,並且拓展到其他市場。」她說,為了達到這個目標,台灣必須與世界各經濟體加速連結。希望所有世華姊妹,能夠運用在各行各業經營上所建立的人脈、資金和資源,結合政府的經貿戰略,來擴大台灣與各國的合作商機。事實上,世華姐妹就是站在第一線,要跟政府一起打拚的夥伴。