蔡英文出席世華年會 盼台灣品牌與世華姊妹一樣亮眼

蔡英文總統今天出席世界華人工商婦女企管協會「2020世界年會開幕典禮」，肯定世華姊妹是為台灣貢獻世界的一群人，她致詞時說，希望所有世華姊妹一起努力，結合政府的經貿戰略，擴大台灣與各國的合作商機，讓「台灣品牌」與世華姊妹一樣亮眼，在全球光芒四射。

蔡總統說，兩年前，她曾來參加世華的年會，看到世華姊妹個個事業有成、光鮮亮麗，充滿了自信的風采，令她留下強烈的印象。今天前來，很高興看到世華姐妹更有自信、更熱情能幹，也更容光煥發；此外，世華的年會沒有受到疫情的影響，不但能夠如期舉行，大家也安排了旅遊行程，一起來幫忙振興經濟。

蔡總統也藉此機會感謝世華在對抗疫情上的貢獻，她並指出，在總會長劉琍綺的帶領下，世華在全球各地的分會，發起了集資捐款，捐贈口罩和防疫物資等各種活動。除了台商和僑胞朋友受到世華的幫助，世華也協助當地政府和民眾，共同度過難關。足證「Taiwan can help, and Taiwan is helping」，亦顯見世華就是為台灣貢獻世界的一群人。

蔡總統接著說，世華的努力和成果有目共睹。兩年前，她來參加年會時，世華在全球有65個分會，現在已經達到74個。因為劉琍綺與團隊的用心打拚，讓世華的會務不斷蓬勃發展。她相信，現場所有姊妹都非常以世華為榮。下午將舉行世華「華冠獎」的頒獎典禮，幾位海外得獎人也回國領獎。她除了要恭喜所有得獎人，也指出，得獎人都是全球僑界工商婦女的表率，希望大家持續分享成功經驗，為僑界、工商界，帶來進步發展。

蔡總統也提到，台灣今年雖然遇到疫情挑戰，但仍然維持經濟正成長。除了透過紓困方案，穩住國內經濟，也持續提升台灣對外的競爭力。政府推動的一連串發展經濟策略，包括5加2產業創新、六大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向政策、以及即將展開的台美經濟對話與合作，這些工作都積極在進行中。

蔡總統強調，今年，「Made in Taiwan」的口罩，讓世界看見台灣產業的堅強實力。「我們不但有口罩，未來，還要建立『台灣品牌』的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。」她說，為了達到這個目標，台灣必須與世界各經濟體加速連結。希望所有世華姊妹，能夠運用在各行各業經營上所建立的人脈、資金和資源，結合政府的經貿戰略，來擴大台灣與各國的合作商機。事實上，世華姐妹就是站在第一線，要跟政府一起打拚的夥伴。