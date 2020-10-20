找林昆鋒選北市起手式？林右昌：政治看長遠找他另原因

基隆市政府今天舉行產業發展處新任處長黃駿逸及綜合發展處新任處長林昆鋒布達宣誓典禮，市長林右昌主持，被問到延纜林昆鋒是為為選台北市長起手式？林右昌說，政治要看長遠，但短期要不斷有新血加入，執政才會有表現，他看中林昆鋒不是因為他在任職柯文哲團隊的表現，而是他認同政治工作不是短線操作，有歷史使命。

林右昌先感謝產發處卸任處長林青海協助推動各項市政工作，黃駿逸在綜發處長任內為智慧城市建設奠定良好基礎、1999市民服務熱線連續2年獲得雜誌評鑑前2名殊榮，現在許多重大建設經費已經到位，他經過深思熟慮之後，決定讓最熟稔市府政策的黃處長接任產發處長，希望能夠加速推進各項重大建設計畫。

林右昌指出，延攬林處長加入市政團隊，不是看中他的媒體能力、柯文哲團隊任內表現，而是他對於台灣社會及都市發展的獨到看法及見解，特別是讓政府更體會民情、瞭解社會脈動，在基隆蛻變的同時，市府需要加入新的正向能量，特別是在對談過程中，倆人都認為政治工作不是短線操作，有歷史使命，應該要更務實。

「政治人物不是什麼事情都要政治方算計」林右昌認為，北北基桃是共同生活圈，資源要共享，未來的台北市長是「超北市長」，要解決北北基桃的事，單打獨鬥的時代已經過去了，政治要長遠來看，不斷要加入新血，執政才會有成績。

林市長說，執政者在短時間內應該要讓市民國人看到施政成果，但是長遠的目標是永遠不偏移，這點他與林處長有很高的共識，希望他加入市府團隊之後，一起向前走；基隆市政府團隊特色，是從5年多前至今，局處首長的穩定度很高，不需要特別溝通協調，大家都有共同的價值跟理念，更容易發揮團體力量。