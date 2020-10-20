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影／若不承認中華民國存在 林為洲：兩岸斷絕大家變敵國

聯合報 / 記者張鳳儀黃靖雯莊昭文毛昱棋／台北即時報導
立法院國民黨團總召林為洲。記者莊昭文／攝影
立法院國民黨團總召林為洲。記者莊昭文／攝影

我駐斐濟代表處8日舉行國慶活動時，兩名中國大陸外交人員竟闖入鬧場並動手打人，中國駐斐濟大使館不僅反指是台灣代表處人員先挑釁，還說「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，對此，立法院國民黨團總召林為洲今天（20日）受訪時痛斥，所謂的一中原則，我們講的是中華民國，如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕就好了嘛，這個還有什麼好講的，如果連這個都不承認，兩岸也不用交流了，大家都變成敵國，我們就尋求更多外援支持台灣。」

林為洲也譴責中共，「在我們的國慶酒會，我們租的場地，畢竟是我們的場地，你來不禮貌，不管怎樣，先動手就是不對」，哪有可能自己鬧場，不可能，這是國慶、國家的面子，我們一定盡量讓他歡欣鼓舞，喜氣洋洋，來這邊鬧事，我們給予嚴厲的譴責。

林為洲說，可以看出外交部在這件事上有難言之隱，畢竟人在屋簷下，我們有代表處，但沒有邦交，但不管怎麼樣，國家最重要的慶典被鬧場還有人受傷，這不只是面子問題，而是尊嚴問題，他也批評外交部太軟弱，有必要檢討，國民黨團將要求外交及國防委員會的召委，安排外交部長進行專案報告。

國慶 外交部 林為洲

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