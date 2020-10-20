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公民團體要求辭立委 趙正宇：持續問政 為民服務

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
有桃園市民組成的公民團體「台灣清新3.1連線」今至立法院外舉行記者會，要求日前涉貪的無黨籍立委趙正宇在一個月內自己辭掉立委，否則將發動罷免。趙正宇則發出聲明澄清，並表是會持續問政。聯合報系記者許正宏／攝影
有桃園市民組成的公民團體「台灣清新3.1連線」今至立法院外舉行記者會，要求日前涉貪的無黨籍立委趙正宇在一個月內自己辭掉立委，否則將發動罷免。趙正宇則發出聲明澄清，並表是會持續問政。聯合報系記者許正宏／攝影

有桃園市民組成的公民團體「台灣清新3.1連線」今至立法院外舉行記者會，要求日前涉貪的無黨籍立委趙正宇在一個月內自己辭掉立委，否則將發動罷免。趙正宇則發出聲明澄清，並表是會持續問政。

「台灣清新3.1連線」羅列出三項罷免趙正宇的理由，第一點是趙已遭檢方依貪汙治罪條例起訴；第二點是他財產不明，未向監察院申報；第三點是他公然仲介土地，成為高房價的幫兇，希望趙正宇能就這三點，在一個月內回應。

「台灣清新3.1連線」召集人賴立竹表示，如果趙正宇自己無法做決定，將仰賴公民力量，他們會發起罷免，讓不適任的立委離開國會。他也提到，反立委收賄涉貪標準一致、不分藍綠，會針對趙正宇是因為成員都是桃園人，也希望各地民眾呼應，希望屏東有志青年發來罷免蘇震清，其他苗栗等有志者也歡迎合作，互相支持、配合，一起把台灣的國會政治變得更清廉、更乾淨。

對於指控，趙正宇隨後也發文回應，這是有心人士為自己的選舉作的政治操作，他相信選民的眼睛是雪亮的，不會隨之起舞。趙正宇表示陽明山地目變更案，檢調已經還他清白，認為他沒有涉案，「台灣清新3.1連線」的指控是子虛烏有。

趙正宇表示，回歸立法院後他除了積極監督政府預算、質詢施政報告外，持續勤跑基層、傾聽民意，關心桃園在地建設。對於某些人以公民團體名義，以不實指控發起之烏龍活動，他表示遺憾，更希望他們能多接觸地方、多傾聽在地的聲音，才是真正關心桃園的正途。

趙正宇並發出正式聲明表示，有關部分人士率予指稱他涉及「陽明山地目變更案索賄千萬」一事，他表示，有關陽明山地目變更索賄一事，他自始至終並未參與且不知情，本辦公室亦未曾向陽管處為任何施壓行為，遑論涉及索賄，而此已經台北地方檢察署調查綦詳，並予他為不起訴處分確定在案，部分人士未明事實空言指稱本人涉及「陽明山地目變更案索賄千萬」云云，已嚴重戕害本人名譽。

另外，有關台北地檢署另認本人有財產不明及逃漏稅捐部分，與前揭陽明山地目變更係屬二事毫不相干。況此部分事實，他已全然於偵查中向檢察官說明，雖尚有部分誤會未解，他亦將賡續於法院審判程序中提出相關事證予以澄清，盼司法儘速還與他清白。

趙正宇表示，面對司法及外界之誤會，絕不逃避，他亦將持續監督問政、為民服務。

趙正宇 陽明山 罷免

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公民團體要求立法委員趙正宇辭職

限期涉貪立委趙正宇請辭 民團：一個月不回應就罷免

聯合報黑白集／3Q哥當選優秀立委

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