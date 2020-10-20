藍營民調／近六成民眾認為兩岸不會發生戰爭

近日共軍軍機、軍艦繞台及擾台的頻率大增，引發社會高度議論。國民黨智庫今天公布最新民調，結果顯示有近六成的民眾認為兩岸不會發生戰爭，其中20至29歲有66.3％認為兩岸不會發生戰爭，60至69歲則有54％。智庫發言人黃心華表示，顯見越年輕的族群認為不會發生戰爭的比率越高，年齡越長的族群則相反。

黃心華表示，不僅是年齡層不同看法迴異，不同政黨的支持者對兩岸是否會兵戎相見，態度也不同。調查發現，民進黨的受訪民眾有67％認為不會發生戰爭，時代力量73％，台灣基進87％，國民黨則是58％，顯見政治立場偏綠的受訪者比偏藍者，認為兩岸可能會發生戰爭的比率更高。

民調也顯示，針對中共軍機和軍艦在台灣附近動作頻頻，七成民眾心中並不感到恐懼；當被問到能否承受兩岸發生戰爭後，除了造成人命死傷之外，還有斷水、斷電及電話網路斷訊等損傷，52％的受訪者表示肯定，無法承受者則有四成。其中民進黨受訪者有73％認為可以承受，時代力量82％，台灣基進91％，國民黨則僅有32％。

黃心華表示，儘管大部份的受訪者認為可以承受戰爭造成的損傷，但是在被問到「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」時，有67％的民眾表示不認同；其中20至29歲有75％不認同，反對的比率居各年齡最高；70歲及以上為52％，則為各年齡層最低。民調的結果與一般認為年輕族群更願意透過戰爭為台灣爭取尊嚴的印象不一樣。

此外，在被問到「如果兩岸開戰的話，請問您認為美國會不會出兵協助保衛台灣」時，46％的受訪者認為答案是肯定的，認為不會的有34％。其中30至39歲高達65％認為會，是各年齡層中最高，70歲及以上則僅有37％，是各年齡層中最低。民進黨的受訪者有69％認為美方會協防台灣，時代力量70％，台灣基進82％，國民黨則僅有25％。