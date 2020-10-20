普悠瑪事故2周年 紀念公園名稱喬不攏交部拍板暫緩啟用

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻車，造成18死、291人輕重傷，明滿兩周年。台鐵原規畫18日啟用於台東火車站設置的紀念公園，但因為公園名稱喬不攏，交通部長林佳龍表示，同意暫緩紀念公園的啟用。

普悠瑪列車翻覆事故，家屬要求交通部及台鐵承諾設置紀念公園，以慰藉罹難者並供親友追悼，也提醒後人謹記教訓。

紀念公園的地點原規畫設在事發的宜蘭縣新馬站附近，但由於多數罹難者家屬都在台東，幾經協調，最後設置在台東火車站附近。原訂10月18日舉行落成啟用追思典禮，但因紀念公園的命名，出現卑南族耆老及罹難者家屬意見不同的爭議。

家屬堅持一定要有「普悠瑪事故」，否則「新馬事故」或「1021事故」，多數民眾難以瞭解。但卑南族部落耆老認為，「普悠瑪」對族人而言意義重大，不該變成「事故」的主詞或形容詞。

台鐵協調不成，部內曾建議解套方案「普悠瑪號列車1021事故紀念公園」，考量此方案對家屬而言，有「普悠瑪」也有「事故」，社會得以辨識是哪個事件，並提醒台鐵永遠記取教訓。對族人而言，把「普悠瑪」和「事故」兩個詞彙分開。「普悠瑪」是列車的名稱，而不是事故的名稱。不過因為方案仍未獲致共識，台鐵建議林佳龍同意緩辦啟用。

對此，林佳龍已致電立委劉櫂豪和陳瑩，決定暫緩紀念公園的啟用，待命名爭議有共識後再舉辦追思活動。