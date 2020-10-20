7成民眾不怕開戰 藍委籲政府自強

「多數民眾不對共機繞台感到恐懼，政府應該更積極發展全民國防！」國政基金會20日公布時事民調顯示，有7成民眾對於共機近日頻擾台不感到恐懼、6成民眾認為兩岸不會開戰，但藍委謝衣鳳憂心，目前兩岸局勢詭譎，美國也不一定會派軍協防下，台灣政府應該更積極宣導「全民國防」，畢竟台灣只能依靠自己。

台灣民眾不怕開戰

國政基金會發布的民調顯示，近6成民眾認為兩岸不會發生戰爭，更有7成民眾對於近日共機擾台不會感到恐懼，但對於為了維護台灣尊嚴與中共開戰，卻又有67%的民眾表示反對，而如果真的開戰將會面臨斷水、斷電與斷網路的狀況，也有40%的民眾無法忍受。記者會有謝衣鳳、陳以信、黃心華出席。

謝衣鳳認為，這代表台灣民眾還是希望兩岸能維持和平穩定的現狀，不過從目前兩岸局勢詭譎，政府不能讓全民在沒有準備的狀況下面對戰爭，「台灣民眾不能成為兩岸衝突的犧牲品。」

不能輕易期待美國

藍委陳以信分析，這份民調呈現出台灣民眾有幾個面向，首先是務實面，台灣民眾不會對中共輕易引戰，連民進黨支持者不贊成開戰的比例高達48%、時代力量的支持者也高達64%，而發生斷水、斷電時，雖然有51%民眾可以堅持，但也高達40%民眾無法忍受。

「再來是這份民調未必真實反映現況。」陳以信說，45.6%的民眾認為美國在台灣出事時會協防台灣，其中民進黨支持者認為會的比例高達69.4%，台灣基進黨更高達82%，但是美國是屬於難以掌握的外部因素，因此這份民調反映的可能只是台灣民眾的主觀期待。

不過國政基金會副執行長黃心華認為，民調顯示台灣民眾多數不怕中共軍機擾台，這也可以讓中共政權借鏡，如果軍機持續擾台的話，只會讓台灣民眾更加反感，對於兩岸和平並沒有幫助，而美國在貿易、官員訪台上對台灣並沒有具體承諾實質優惠，因此台灣政府與民眾都必須做好自強的準備。

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