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朱立倫提醒蔡英文：美國大選選邊站 台灣會非常危險

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫辦公室今舉辦「美國戴維森學院──任雪麗教授（Prof. Shelley Rigger）青年討論會：美中台關係暨美國總統大選」視訊會議。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫辦公室今舉辦「美國戴維森學院──任雪麗教授（Prof. Shelley Rigger）青年討論會：美中台關係暨美國總統大選」視訊會議。圖／朱立倫辦公室提供

國民黨前主席朱立倫辦公室今舉辦「美國戴維森學院──任雪麗教授（Prof. Shelley Rigger）青年討論會：美中台關係暨美國總統大選」視訊會議，會後朱立倫接受聯訪表示，美方學者建議台灣別在美國大選中選邊站，否則接下萊台灣會非常危險；犧牲民眾的健康開放萊豬，民進黨在接下來的BTA會失去很大的籌碼，不知道要拿什麼繼續換下去。

針對美方對於台灣當前局勢的建議，朱立倫表示，美國學者希望在接下來的美國大選當中，台灣不要選邊站，因為綠營最近的操作太明顯，對於未來的台美關係、兩岸安全方面，台灣應該採取兩黨平衡的方式，否則是對台灣是非常不利的，「蔡總統也知道台灣選邊站在接下來的選舉當中是非常危險的」。

朱立倫表示，蔡政府在美豬操作上已經非常明顯，等於是台灣主動在美國大選當中扮演一定的角色，但現在美中對抗議題上台灣應該保持自己的立場，一切以台灣優先、兩岸和平為最重要的立場。

朱立倫表示，蔡政府選邊站最明顯的例子就是在美國大選期間開放萊豬，綠營支持者在很多立場上都很強力的支持現任的政府。當然很感謝美國總統川普對台灣的支持，但是畢竟台灣對於拜登以及民主黨也要保持一個密切的關係，強力的選邊站對台灣關係和台美關係不一定是有利的。

媒體詢問朱立倫比較支持哪一位美國總統候選人，或是哪一位候選人的政策較利台美關係發展。朱立倫強調，他一定是保持中立、客觀的立場，未來不管哪一黨當選，我方都要持續保持台美親密的關係，這對於國家安全和經貿關係都非常重要。

朱立倫也提醒蔡政府，美國在經貿關係上是很務實的，今天政府犧牲台灣民眾的健康接受萊豬，導致接下來的BTA民進黨也會失去很大的籌碼，不知道要用什麼東西繼續換下去，畢竟貿易談判就是如此。朱立倫質疑，蔡總統跟行政院長蘇貞昌不是號稱很會談判嗎？但他覺得他們這次談判的策略很奇怪。

而美國貿易代表賴海哲近日態度從「批中」變「親中」，媒體詢問是否出現台美經貿談判可能失去籌碼的端倪。朱立倫表示，都有這樣的趨勢，但台灣要堅持自己的立場。今天最現實的一個立場是貿易談判一定是give and take，台灣今天不可能毫無條件失去了自己的談判籌碼，接下來真正碰到USTR他們提出來的條件，絕對是遠超過台灣現在要付出的。

針對國民黨上午公布的最新民調，有五成民眾認為台灣能在台美關係上獲得實質幫助比較悲觀。朱立倫則表示，他們在會中有討論到，到底台灣要多依賴美國，這部分美方學者也都認為美國未來會持續模糊性的戰略或戰略性的模糊，所以絕對不要把台灣未來的安全依賴在某一個特定的政府或是特定的總統，應該自立自強，從堅持台灣安全和兩岸和平的角度出發。

朱立倫也說，蔡政府還是要從民意的角度來出發，也許從行政部門的角度因碰到一些談判和壓力而鬆綁，但今天不是國民黨反對瘦肉精，是民眾反對瘦肉精，這個立場是不變的；同樣的蔡政府也要思考一件事，這樣開放換到什麼，從第一天他就說了，如果沒有換到什麼民眾更無法接受。

國民黨前主席朱立倫受訪。記者劉宛琳／攝影
國民黨前主席朱立倫受訪。記者劉宛琳／攝影

朱立倫 美國大選 台美關係

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