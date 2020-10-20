被視為選總統的對手！侯友宜：柯文哲就愛開玩笑

台北市針對水肥、環狀線多次與新北意見不合，民進黨新北市議員黃俊哲說，因為台北市長柯文哲說要選總統，把新北市長侯友宜當對手。侯友宜則說，柯文哲個性蠻好的，就是喜歡開玩笑，請不要太在意。

新北市議會今進行市政總質詢，黃俊哲表示，台北市不收新北水肥，新北年後要興建2個水肥投入口，另外還有環狀線收回問題，這就是柯文哲要選2024年總統，把侯當作對手，才說新北水肥管理有問題，而拒收水肥。

侯友宜表示，水肥有水質問題，台北有意見他可以接受，業者送進去的水質不好，別人有意見是當然，已透過雙北平台協調，來達到水質標準、符合規範，新北當然要配合，新北新設水肥投入口，就是不能仰仗台北市。

侯友宜說，環狀線都在新北境內，且新北出資蓋起來，只是委託台北經營3年，現在希望早點拿回經營權，不然就是時間到就拿回來，柯文哲喜歡開玩笑，不要太在意。