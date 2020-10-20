遭蘇貞昌影射曾干預電視台換照 馬辦：騙完神明騙人民

中天換照引發外界質疑政府伸手干預批評，行政院長蘇貞昌上午「翻舊帳」，影射前總統馬英九政府也曾干預年代綜合台。馬英九基金會執行長蕭旭岑提出3點反擊，並說蘇貞昌「騙完神明騙人民」。

蕭旭岑表示，馬政府從未關過新聞台，蘇貞昌公然說謊。蘇貞昌說沒有干預過NCC，但是他明明批過NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管，應該好好檢討。」前任NCC主委詹婷怡因而「被請辭」，請問蘇貞昌，這算不算干預？

第一， 馬政府時代從未關過新聞台，這部份民進黨政府經驗比較豐富。蘇貞昌說的年代綜合台， 2012年因違反節目分級、節目廣告化等，NCC獨立審查撤照。新聞台跟綜合台是一樣的嗎？還是蘇貞昌根本搞不清楚？

第二， 一年前，詹婷怡在蘇貞昌痛罵NCC「誰都管不到、什麼都不管」之後「被請辭」，難道蘇貞昌忘了嗎？還敢滿口說尊重獨立機關，不會干預，騙完神明，又來騙人民。

第三， 蘇貞昌過去在民進黨主席任內，就支持過「反旺中」遊行，過去早有心證，今天卻說得冠冕堂皇，還意圖甩鍋給馬政府，這樣的行政院長，如何讓人民相信？

蕭旭岑呼籲蘇貞昌，已經騙過神明，不要一而再、再而三地企圖誤導，欺騙老百姓。台灣的民主很可貴，言論自由與新聞自由得來不易，不能因為當政者不喜歡，或有其他更遠大的企圖心，就完全踐踏新聞自由，把獨立機關當「東廠」。