呼應韓國瑜 挺韓正妹：台灣不能只有造神聲音

中天電視台即將換發執照，面臨「關台」存亡危機。高雄市前市長韓國瑜昨在臉書發文聲援「中天一關門，台灣民主也會關門」，沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。挺韓正妹李明璇也呼應韓國瑜的觀點表示，「台灣不能只有一種『為執政者造神』的聲音」。

韓國瑜昨天發文寫「無論你喜不喜歡看中天，現在都是站出來捍衛中天的時候，因為你捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由」，還說「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，這才是民主的真正表現，「如果今天不誓死捍衛中天說話的權利，明天誰來捍衛你說話的權利？！」

韓國瑜主政時期曾擔任高雄市市政顧問的李明璇也發文呼應，她說，中天絕對是一家被執政者恨之入骨的媒體，因為它在「監督執政者」上不遺餘力。如果中天被關台，就代表往後新聞的論述只能跟著民進黨走，否則必除之，間接造成台灣的媒體未來都得迎合政府，扼殺台灣引以為傲的民主與自由。

李也說，美國知名電視台CNN與FOX NEWS都各有政治立場，美國執政者也沒有主張要關閉電視台，美國對於新聞自由的保護，也包含了那些集中火力圍剿川普的媒體，「難道民進黨也跟獨裁國家一樣，所做的一切只為了鞏固政權嗎？」