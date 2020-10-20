影／金門戰車殉職車長林楷強今公祭 蔡英文頒發褒揚令

陸軍中士林楷強8日在金門烈嶼戰車翻覆事故中殉職，今日在高雄市立殯儀館舉辦公祭儀式，蔡英文總統以三軍統帥身分頒贈褒揚令，另由陸軍司令陳寶餘上將追晉上士。林楷強雙親堅強答謝軍方與各界關愛，軍中同袍叮嚀說「楷強你要好好走，不要跌倒了！」

金防部烈嶼守備大隊8日發生戰車翻覆意外，27歲車長林楷強因戰車重壓導致傷重不治，家屬將遺體火化帶回台灣。軍方表示，林楷強是金門防衛指揮部烈嶼守備大隊M41A3戰車車長，民國106年任職迄今，曾參與107年基地訓練、漢光實兵操演、108年戰備任務訓練、109年太武操演及基地訓練等重要演訓任務，表現優異。

今早國軍舉辦公祭，蔡英文、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘與高雄市長陳其邁等人出席。國軍代表覆蓋國旗、播放追思影片，並由蔡英文頒發褒揚令。蔡英文說，國家安全必須要有國軍來守護，各位弟兄姊妹務必把悲傷化為力量，不僅是為了保衛國家，也是代替楷強守護家人，這也是我們懷念他最好的方法。

蔡英文強調，會加速完成新式戰車採購，且優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾，「楷強，你的任務結束了，謝謝你」。