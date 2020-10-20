前柯文哲發言人進基市府 林昆鋒：林右昌不會失言

基隆市政府產業發展處及綜合發展處新任處長布達宣誓典禮，今天上午在市府4樓禮堂舉行，由市長林右昌監交。受到矚目的是台北市長柯文哲市府前發言人林昆鋒接任綜合發展處長，林昆鋒在致詞時說，林市長最感動他的一點就是堅持，而且不會失言。被問到是否在影射柯文哲，林昆鋒說，並不是在針對誰。

林昆鋒說，各地英雄好漢為何願意來基隆？就是因為基隆市長林右昌，讓大家感覺到決心，市長最感動他的一點就是堅持，而且不會失言。每一個市長都有個性，林右昌年輕，和他相差4歲，市長講一些東西他很快可以理解，。

「基隆的好值得讓全台灣都知道」，林昆鋒以這次基隆舉辦國慶晚會為例，他看到當晚大船出港，當下非常感動，全國各地民眾都非常驚豔。

由於台北市長柯文哲不時有失言之舉，媒體問林昆鋒說林右昌不會失言是否在影射前東家？林昆鋒說，政治人物講話常被擴大解讀，林市長在發表一些重大政策上在他心目中是零失誤，他只是想表達這一點，並不是在針對誰。