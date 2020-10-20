中天換照聽證爭議多 NCC邀蔡衍明親自出席

NCC將於10月26日召開中天電視台換照案聽證會，NCC今日表示，為使聽證順利進行、程序完備，新增一名主持人，由NCC委員蕭祈宏擔任。並邀請神旺董事長蔡衍明親自出席參加聽證。

NCC說明，尊重本案利害關係人神旺選任律師擔任代理人的權利，不過聽證涉及多項例行營運事實問題，蔡衍明對公司例行營運、經營方針及相關具體細節應有最深入完整的了解，是最適宜參與聽證的人選。

NCC強調，蔡衍明是否親自出席聽證會是「權利」並非「義務」，不影響本次聽證程序的效力及當事人程序利益。

NCC表示，基於「組織法」第10條、「行政程序法」聽證規定依法召開聽證，也請當事人、利害關係人提前以書面表示意見，聽證程序採全程網路直播，回應社會對本案的重視。