限期涉貪立委趙正宇請辭 民團：一個月不回應就罷免

桃園市民組成的公民團體「台灣清新3.1連線」今要求涉收賄的桃園立委趙正宇主動請辭，並下通牒，若一個月後趙正宇還不能做出決定，將發動罷免，讓不適任立委離開國會。「台灣清新3.1連線」也向其他縣市民眾喊話，希望各地響應，罷免選區內的收賄立委。

「台灣清新3.1連線」今前往立法院外舉行記者會，向趙正宇喊話，提出三點理由，要求趙正宇請辭，一、趙正宇已遭檢方依貪汙治罪條例起訴；二、趙的不明財產，未向監院申報；趙正宇公然仲介土地，成為地方高房價幫兇。希望趙正宇30天內做出回應。

「台灣清新3.1連線」秘書長黃豐徽說，社會上一直說居住正義，一般民眾連生活都過不了，更何況買房，但趙正宇仲介土地買賣，家中就存有近千萬現金，用立委職權、地方優勢，在桃園炒地皮，成為高房價的幫兇，趙正宇想好好經營副業，就應該辭去立委職位，專心賺錢。

「台灣清新3.1連線」召集人賴立竹表示，如果趙正宇自己無法做決定，將仰賴公民力量，他們會發起罷免，讓不適任的立委離開國會。他也提到，反立委收賄涉貪標準一致、不分藍綠，會針對趙正宇是因為成員都是桃園人，也希望各地民眾呼應，希望屏東有志青年發來罷免蘇震清，其他苗栗等有志者也歡迎合作，互相支持、配合，一起把台灣的國會政治變得更清廉、更乾淨。