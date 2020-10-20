陸機頻擾台 侯友宜：國家要我上戰場也沒問題

中國大陸近期頻頻針對台灣舉行軍事演習，其軍機上月更幾乎每天穿越台灣海峽中線，進入台灣防空識別區。新北市長侯友宜今在市議會指出，絕對不允許中共越線、挑釁，且國家要他上戰場他也不會有問題。

民進黨新北市議會黨團總召林銘仁指出，侯友宜對兩岸問題、中共飛機越界，卻回答兩岸不應該互相挑釁，難道是台灣向中國挑釁，是中共飛機侵犯台灣主權，侯卻不指責，反說兩邊不要吵架，難道侯不是台灣人，是美國人？

林銘仁也說，台北市議員徐巧芯提出募兵制應該全面調回徵兵制，侯友宜是否支持徵兵制。

侯友宜說，保家衛國是每個人責任，他說得很清楚「不容許挑釁」，像他到這樣的年齡，國家要他上戰場他也不會有問題，守護國土大家團結在一起，是否恢復徵兵制，中央會有評估。