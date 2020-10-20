快訊

中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

陸機頻擾台 侯友宜：國家要我上戰場也沒問題

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今在市議會指出，絕對不允許中共越線、挑釁，且國家要他上戰場他也不會有問題。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今在市議會指出，絕對不允許中共越線、挑釁，且國家要他上戰場他也不會有問題。記者王敏旭／攝影

中國大陸近期頻頻針對台灣舉行軍事演習，其軍機上月更幾乎每天穿越台灣海峽中線，進入台灣防空識別區。新北市長侯友宜今在市議會指出，絕對不允許中共越線、挑釁，且國家要他上戰場他也不會有問題。

民進黨新北市議會黨團總召林銘仁指出，侯友宜對兩岸問題、中共飛機越界，卻回答兩岸不應該互相挑釁，難道是台灣向中國挑釁，是中共飛機侵犯台灣主權，侯卻不指責，反說兩邊不要吵架，難道侯不是台灣人，是美國人？

林銘仁也說，台北市議員徐巧芯提出募兵制應該全面調回徵兵制，侯友宜是否支持徵兵制。

侯友宜說，保家衛國是每個人責任，他說得很清楚「不容許挑釁」，像他到這樣的年齡，國家要他上戰場他也不會有問題，守護國土大家團結在一起，是否恢復徵兵制，中央會有評估。

侯友宜 中共

延伸閱讀

朱當年被追問選總統 民代爆侯友宜當時說像個男子漢嘛

總質詢問參選總統？ 侯友宜：關心市政少談政治

桃李滿天下 老梅國小歡慶辦學雙甲子

第48家公共托老開幕 侯友宜：2年內達60家目標

相關新聞

遭控干預中天換照 蘇貞昌：馬政府有干預經驗的想像？

中天新聞台即將換照， 行政院長蘇貞昌遭指伸手干預國家通訊傳播委員會（NCC）審查換照，甚至爆出中天關台三種方式。蘇貞昌今...

朱當年被追問選總統 民代爆侯友宜當時說像個男子漢嘛

新北市長侯友宜今至議會接受市政總質詢，究竟要不要選2024總統，成為民進黨團追問焦點，市議員周雅玲質詢時更爆出，當年新北...

藍委「議場開講」搭1豬4人立牌 四度杯葛蘇貞昌報告

行政院長蘇貞昌今4度受邀赴立法院施政報告，依然未果，國民黨立委不滿蘇貞昌未對放寬萊豬進口的政策道歉，今仍占據立法院議場主...

中天換照聽證爭議多 NCC邀蔡衍明親自出席

NCC將於10月26日召開中天電視台換照案聽證會，NCC今日表示，為使聽證順利進行、程序完備，新增一名主持人，由NCC委...

限期涉貪立委趙正宇請辭 民團：一個月不回應就罷免

桃園市民組成的公民團體「台灣清新3.1連線」今要求涉收賄的桃園立委趙正宇主動請辭，並下通牒，若一個月後趙正宇還不能做出決...

陸機頻擾台 侯友宜：國家要我上戰場也沒問題

中國大陸近期頻頻針對台灣舉行軍事演習，其軍機上月更幾乎每天穿越台灣海峽中線，進入台灣防空識別區。新北市長侯友宜今在市議會...

影／討回公道！ 吳釗燮：已向當地警方提出證據

台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，遭中國大使館人員闖入，雙方發生肢體衝突，事發後10天始被外媒披露。外交部長吳...

嘉義市前市議員母喪 陳水扁弔唁長鞠躬表敬意

民進黨前嘉義市議員江熙哲母親江蔡省日前辭世，前總統陳水扁今天上午由立委王美惠等人陪同，到江家靈堂弔唁，以彎腰長鞠躬表達敬...

總質詢問參選總統？ 侯友宜：關心市政少談政治

新北市議會今舉行市政總質詢，新北市民進黨團預計對新北市侯友宜提出，欲參選總統或連任的態度可以扭捏曖昧，但千萬別忽略市政，...

中天換照 邱顯智：該撤照就撤照 別讓公權力睡著

中天新聞台執照將在12月中到期，傳恐被撤照。NCC將於26日召開聽證會審查該案。時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，中天...

影／中共毆我駐外人員 蘇揆：耍流氓、我們嚴厲譴責

針對台灣駐斐濟代表處8日舉行國慶酒會時，遭兩名中國外交人員強行闖入鬧場，甚至毆打我駐外人員。行政院長蘇貞昌今天表示，中國...

桃園、高雄4議員罷免案 一階連署都達標

立法院內政委員會昨邀中選會主委李進勇列席業務報告並備詢。對罷免案進度，李進勇會前表示，高雄市議員高閔琳的罷免提案，在第一...

熱門新聞

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九：當家不會鬧事

談關中天電視台 韓國瑜：是站出來捍衛的時候！

陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

興建宜蘭高鐵要花1764億元但效益高 蘇貞昌：樂觀其成

高鐵延伸宜蘭進度大超前讓屏東人眼紅 林佳龍說出原因

胡錫進：陸外交官挺文雅 斐濟警接中方投訴遭台方攻擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。