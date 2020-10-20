朱當年被追問選總統 民代爆侯友宜當時說像個男子漢嘛

新北市長侯友宜今至議會接受市政總質詢，究竟要不要選2024總統，成為民進黨團追問焦點，市議員周雅玲質詢時更爆出，當年新北市前市長朱立倫被媒體追問要不要選總統時，時任副市長的侯友宜竟跟自己說，「(朱立倫)像個男子漢嘛，要選就說啊。」

周雅玲詢問侯友宜，曾說過從事公僕這條路，選市長是個意外，而在當上市長之後，一直以「市政優先、市政第一」為座右銘的侯，會不會再有第二個意外，跑去選總統？

侯友宜則回應，「我還是一句話，非常誠懇跟大家報告，為了新北市未來願景的努力，會跟議員攜手合作。」

但對此回應周雅玲不買單，爆出侯友宜當年以副市長身分站在朱立倫旁邊時，看見媒體不斷追問朱要不要選總統，私下跟自己說，「像個男子漢嘛，要選就說啊」；周雅玲也以此呼籲，侯像個男子漢，如果要選就勇敢說出來。

侯友宜聞言並未正面回應，僅笑笑地說，會做好當下的事情，為了新北市持續努力。