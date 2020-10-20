嘉義市前市議員母喪 陳水扁弔唁長鞠躬表敬意

民進黨前嘉義市議員江熙哲母親江蔡省日前辭世，前總統陳水扁今天上午由立委王美惠等人陪同，到江家靈堂弔唁，以彎腰長鞠躬表達敬意，儀禮後他向江熙哲說明因為近期身體不好，不耐久站，無法參加明日告別式、請家屬見諒。

陳水扁今天到嘉義市弔唁江母，王美惠、嘉邑行善團理事長許文志等人都到場陪同，陳水扁未公開發言，僅入場與家屬一同禱告後，向江蔡省彎腰鞠躬停留近6秒鐘表達敬意，隨即慰問家屬節哀，與現場民眾握手致意後，停留約10多分鐘即離開，另訪嘉義市友人。