中天換照 邱顯智：該撤照就撤照 別讓公權力睡著

中天新聞台執照將在12月中到期，傳恐被撤照。NCC將於26日召開聽證會審查該案。時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，中天電視台過去6年未履行附款，認為該撤照就撤照，別讓公權力睡著。

6年前中天先接受外部委員組成的換照審查委員會審查，雖然以6:5未通過，但雙方都未達出席委員的8人，因此初審沒有否決換照，也未做出許可換照的建議，最後NCC仍決定給予換照許可。當時，NCC雖核准換照，但附加4項中天電視必須履行的「附款」，包括改善「倫理委員會」、貫徹「獨立審查人」等。

時代力量立委邱顯智表示，去年反紅媒遊行有20多萬人參加，顯然大家對NCC的不作為非常不滿意。NCC在6年前換照時，曾給中天附款，但中天實際上根本沒有履行，到現在又面臨換照期限，仍有爭議存在。

他質疑過去6年，NCC睡了5年，直到去年反紅媒遊行前夕，才針對中天未設置「獨立審查人」一案，開罰50萬元，並要求1個月後改正，不過邱顯智認為罰50萬元完全不關痛癢，應該撤照就撤照，不應讓公權力都在睡覺；中天沒有履行附款，沒有獨立審查人機制，就該執行行政處分的廢止。

邱顯智並批評，NCC有附款許可的機制，但都沒有針對附款進行追蹤，「那還有什麼意義？」他呼籲，NCC未來應強化附款追蹤，同時針對附款未履行的部分，應作為撤照後再申請執照的不良評鑑，並加重其權重。