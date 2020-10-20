遭控干預中天換照 蘇貞昌：馬政府有干預經驗的想像？

中天新聞台即將換照， 行政院長蘇貞昌遭指伸手干預國家通訊傳播委員會（NCC）審查換照，甚至爆出中天關台三種方式。蘇貞昌今再度否認會干擾NCC專業審查，且質疑十年前馬政府執政，曾經撤照、停播年代綜合台，不知道當時馬政府有沒有干預NCC，有干預有經驗才會以為自己會干預也有辦法干預。

蘇貞昌今四度受邀赴立法院施政報告並備詢，卻仍有被國民黨團杯葛的可能。會前蘇接受時事問答時指出，這已經是立法院第四次邀請自己做施政報告，卻因為國民黨立委霸占議場唱歌喧鬧，以至於不能施政報告，也妨害其他黨質詢，藍委干擾施政報告又領那麼多錢，相信是民眾最不願意看到的立委行徑。

至於中天換照風波未歇，甚至傳出處理中天有三種方式包含移頻等干擾，蘇貞昌則說，十年前馬政府執政，曾經撤照、停播年代綜合台，當時不知道他們有沒有干預NCC，不知道是不是馬政府「有干預有經驗」，以為現在自己也會干預也有辦法干預NCC。

蘇貞昌說，非常尊重NCC是專業的獨立機構，且中天現在不是撤照，是執照到期要不要延期的問題，這是NCC的職權審理，也是法律規定，現在也正在進行專業審查，行政院完全尊重，也不會介入。