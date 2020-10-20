影／中共毆我駐外人員 蘇揆：耍流氓、我們嚴厲譴責

針對台灣駐斐濟代表處8日舉行國慶酒會時，遭兩名中國外交人員強行闖入鬧場，甚至毆打我駐外人員。行政院長蘇貞昌今天表示，中國駐外人員耍流氓、打人，非常不應該，並嚴厲譴責，呼籲大家關懷並肯定駐外人員辛苦，他也說明中國跟斐濟有外交關係，享有外交豁免權，令斐濟警方難辦，但我們要把相關證據訴諸國際，目前看到不分朝野政黨同聲譴責，大家團結對外，這是很好的現象；而該事件8日發生，卻到昨天才被報導，是否外交部刻意淡化，蘇貞昌表示，因為台灣跟斐濟沒有正式外交關係，駐外人員用盡一切方法爭取合理的處理，但又不能敲鑼打鼓，要請國人原諒駐外人員辛苦。

另外，面對國民黨第四次杯葛蘇貞昌赴立法院施政報告，蘇譴責國民黨霸占議場，讓他無法跟國人做施政報告，並妨害其他黨立委行使職權，又每天領那麼多錢，是國人最不想看到的立委行徑。 行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告，遭國民黨立院黨團第四度杯葛。記者胡經周／攝影 針對台灣駐斐濟代表處8日舉行國慶酒會時，遭兩名中國外交人員強行闖入鬧場，甚至毆打我駐外人員。行政院長蘇貞昌今天嚴厲譴責中國駐外人員耍流氓、打人，非常不應該。記者胡經周／攝影