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影／萊豬進口議題 馬英九：反萊豬、不反美豬

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
馬英九基金會今天舉行「美豬「萊」不「萊」誰說了算？」講座，食藥署前署長康照洲（左）、農委會前主委陳保基（左二）、立委蔣萬安（左三）應邀出席並座談，前總統馬英九（右）表示，希望能擋下萊豬，但不擋美豬。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會今天舉行「美豬「萊」不「萊」誰說了算？」講座，食藥署前署長康照洲（左）、農委會前主委陳保基（左二）、立委蔣萬安（左三）應邀出席並座談，前總統馬英九（右）表示，希望能擋下萊豬，但不擋美豬。記者潘俊宏／攝影

前總統馬英九今晚出席「美豬「萊」不「萊」誰說了算？」講座，邀請當時開放美牛進口的農委會前主委陳保基，以及食藥署前署長康照洲以學者角度談食安，立委蔣萬安說明現在政府開放美豬過程的多項瑕疵。前總統馬英九全程當聽眾，但最後講座問答時忍不住上台表示，現在美國有很多豬肉都不是萊豬，只要在立法院擋下萊豬，而不擋美豬就可以兼顧經濟發展與食安疑慮，期待蔣萬安能在立法院好好把關。

馬英九表示，早在陳水扁執政時就進口不含萊克多巴胺的美豬，當時海關與食藥署沒有人力去驗，是委託經濟部商檢局派人去驗，而食藥署要求只驗豬不驗牛，也因此有十多萬噸沒有檢驗的美牛進口到台灣，這會有問題，他是2012年才開始處理萊克多巴胺的問題，當時美國有七成的豬肉含有萊克多巴胺，駐美代表承受很大壓力。

農委會前主委也表示，當時要開放美牛也承受美方很大壓力，但他堅持要去查廠，確定美國的飼養環境與如何用藥，才讓美牛進口。

前總統馬英九（右）今天出席「美豬「萊」不「萊」誰說了算？」講座，最後問答時表示，希望能擋下萊豬，但不擋美豬。記者潘俊宏／攝影
前總統馬英九（右）今天出席「美豬「萊」不「萊」誰說了算？」講座，最後問答時表示，希望能擋下萊豬，但不擋美豬。記者潘俊宏／攝影

美豬 美牛 萊克多巴胺 馬英九

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