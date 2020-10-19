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韓國瑜屢「被參選」 鄭照新：別再自作聰明消費他！

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜（右）屢被點名參選。 圖／本報系資料照
高雄市前市長韓國瑜（右）屢被點名參選。 圖／本報系資料照

高雄市前市長韓國瑜的下一步，受外界高度矚目，也屢遭猜測，國民黨文傳會副主委鄭照新今晚在臉書表示，韓國瑜在家珍惜與家人相處的時光，卻一直「被參選」，請不要再消費韓，造成韓與家人很大困擾。

媒體報導，桃園市議員王浩宇日前透露鄭照新私下告訴他，若韓要選直轄市，最有可能的地方是桃園。鄭照新今上午接受廣播專訪駁斥他從未講過韓會選哪裡，對於韓的下一步，也強調韓未提及任何規畫，局勢要等到明年才會明朗。

鄭照新今晚再於臉書發文說，韓國瑜在家珍惜與家人相處的時光，媒體與有心政客卻一直讓他全國各地「被參選」，透過蹭聲量博取注意。請不要再消費韓，這造成韓市長與家人很大的困擾。

鄭照新說，報導中所謂「明年才會明朗」，提的也是2022的客觀藍綠布局，根本不是指涉韓。韓根本就沒有提過任何「下一步」，請別再自作聰明！

國民黨文傳會副主委鄭照新今晚在臉書表示，韓國瑜在家珍惜與家人相處的時光，卻一直「被參選」，請不要再消費韓。圖／取自鄭照新臉書
國民黨文傳會副主委鄭照新今晚在臉書表示，韓國瑜在家珍惜與家人相處的時光，卻一直「被參選」，請不要再消費韓。圖／取自鄭照新臉書

韓國瑜 鄭照新 王浩宇

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