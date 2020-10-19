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馬英九：立院應發動「歡迎美豬，反對萊豬」活動
前總統馬英九晚間出席馬英九基金會所主辦的「美豬『萊』不『萊』誰說了算？」奔騰講堂，他在會中建議立法院可以發動「歡迎美豬，反對萊豬」的活動，讓它成為台灣人民的呼聲，別讓美國誤會我們反美，「只是反對萊豬」。
此論壇邀請農委會前主委陳保基、食藥署前署長康照洲及國民黨立委蔣萬安出席談美豬食安議題。馬英九雖然出席，但不致詞也不演說，僅在台下當觀眾，不過在最後發問時舉手發表意見說：「我忍無可忍了」，提議立法院應舉辦「歡迎美豬，反對萊豬」的活動。
馬英九透露，前總統任內陳水扁任內進口的美豬牛「只驗豬不驗牛」，因為檢驗人力不足，在農委會跟經濟部公文裡寫得很清楚，當初要求負責檢驗的商檢局只驗豬不驗牛，所以有十幾萬噸美牛在完全沒有檢驗的情況下進入台灣老百姓的肚子裡，當時立法院不知道，後來他告訴當時立法院長王金平才轉告民進黨立院黨團總召柯建銘，「這可不是先斬後奏，而是先斬不奏」。
馬英九強調，既然現在美國大部分的豬已經不是萊豬（萊豬只占22%），那就賣給台灣不是萊豬的美豬就好了。馬說完後還拍了一下隔壁的國民黨立委蔣萬安說：「全看你了！」引發台下一陣笑聲。
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