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美豬扣關前…全國養豬協會改選 楊杰獲25票大勝
政府開放美豬進口前夕，全國養豬協會理事長今晚改選，原本被視為宜蘭出身的全國養豬協會副理事長楊杰與屏東縣養豬協會理事長潘連周之爭，結果潘連周在常務理事同票抽籤就落馬，楊杰獲全體理事２５票支持，當選新任理事長。
全國養豬協會今天下午在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店召開會員代表大會，理事長之爭備受各界注目。101名會代表先選出25席理事，理事再互選出7名常務理事，結果第七、第八得票同是13票，其中，潘連周抽籤失利，意外失去理事長候選資格，25名理事再從７名常務理事圈選，楊杰獲全票支持當選新任理事長。
全國養豬協會表示，會員代表大會最主要任務就是選舉，沒有就美豬進口等議題討議，大會及投票都沒有開放採訪。
楊杰是民進黨布局人選，當選後雖未受訪，但選先曾說，外界將全國養豬協會改選打成藍綠對決，這是「不存在的問題」，養豬產業為什麼要分顏色？無論誰當選，絕對會以台灣豬農權益為最優先考量，如果政府沒辦法協助產業走出困境或提高競爭力，「不排除走上街頭，抗議對象不見得只有農委會」。
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