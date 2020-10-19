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興建宜蘭高鐵要花1746億元但效益高 蘇貞昌：樂觀其成

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
興建宜蘭高鐵要花1746億元但效益高，蘇貞昌表示他樂觀其成。 記者戴永華/攝影
興建宜蘭高鐵要花1746億元但效益高，蘇貞昌表示他樂觀其成。 記者戴永華/攝影

行政院長蘇貞昌今天到宜蘭視察交通建設，針對交通部提出的高鐵延伸宜蘭計畫簡報，蘇貞昌表示，雖然宜蘭高鐵的興建費用要1764億元，但就整體行車效益來說，比北宜直鐵來得好，避過水庫集水區，而且不必拆除建築物，如果覺得高鐵案可行，「非常樂觀其成」。

依照交通部評估比較兩方案，北宜直鐵從南港到大溪648億元，宜蘭高鐵從南港到宜蘭1764億元，後者經費十分龐大；北宜直鐵行車時間37分鐘，宜蘭高鐵17分鐘，後者運輸量大，座位也比較多。

北宜直鐵必須拆除包含誠正國中在內地18棟建築物，宜蘭高鐵不必拆除建築物，而且路線時提速效率高，雖然興建費用比較龐大，但民眾轉乘花東節省時間也比較方便。

對於交通部提出的比較方案，蘇貞昌表示，高鐵延到屏東500多億元就被罵死，宜蘭高鐵採取的A案，雖然長度是宜蘭直鐵評估的三個方案中比較長的方案，經費也嚇死人，高達1764億元。但他以解決汐止淹水為例，當時他當縣長為了整治基隆河方案，跟中央拿到500億元預算，好像很大一筆錢，但淹一次是損失幾千億，與其淹一次痛一次，不如一次解決。

蘇貞昌說，宜蘭高鐵採A方案不經翡翠水庫集水區，沿途不需要拆除既有設施，雖然錢比較高，但如果不一次投入1764億元，將來恐怕還要花更多，錢當然是應該要考慮，但就國家建設長遠及整體效益來說，應該是高鐵比直鐵來得好。

不過他也強調，這些都需要要專案評估，相關單位應該併同考量，他只能表示說這個案子如果覺得可行，非常樂觀其成。

興建宜蘭高鐵要花1746億元但效益高，蘇貞昌表示他樂觀其成。 記者戴永華/攝影
興建宜蘭高鐵要花1746億元但效益高，蘇貞昌表示他樂觀其成。 記者戴永華/攝影

高鐵 北宜直鐵 蘇貞昌

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