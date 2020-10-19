制憲兩案遭駁回 辜寬敏：絕不會輕言放棄

制憲基金會日前提出兩公投案遭中選會駁回，基金會董事長、總統府資政辜寬敏今天舉行記者會，強調制憲決心，他說，公投一次不成就提第二次，第二次不成就再提第三次，絕對不會輕言放棄，要為台灣後代的子子孫孫打造一部台灣人的新憲法。

制憲基金會日前提出兩公投案，包括「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」，但上周遭中選會駁回。

辜寬敏今天表示，根據基金會最新民調，高達91％的台灣民眾希望台灣成為一個正常國家，換句話說，有高達九成一的民眾，認為現在台灣並不是一個正常國家，而這個問題的核心就在這部中華民國憲法。

辜寬敏指出，台灣長期遭受外來政權統治，導致台灣沒有一部真正屬於台灣的憲法，這也是基金會成立的宗旨與目的。他說，制憲公投一次不成就提第二次，第二次不成就再提第三次，絕對不會輕言放棄，要為台灣後代的子子孫孫打造一部台灣人的新憲法。

辜寬敏也表示，他沒有考慮退出「總統府資政」的職務或退出民進黨，很多團體和有志之士仍在為制憲努力，但如果民進黨政府違背台灣人民的心，他會做最後決定。