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【重磅快評】建日皇碑？請先「悲」一頁台灣被殖民史

聯合報 / 主筆室
親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。圖／聯合報系資料照片
親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。圖／聯合報系資料照片

台日人士組成的親日團體「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，以與日本皇居附近同款碑相呼應。陽管處研議後認為國家公園不適合立碑，建議可立於陽明山花鐘所在的陽明公園，管理陽明公園的北市府則以「為什麼要在我們的國土設立日本天皇的碑？」拒絕。

根據「櫻花返鄉會」提供北市府贈碑資料，該會今年初將已故日本昭和天皇1923年視察台灣時在陽明山所種櫻花樹分株，由內政部營建署代表送回日本栽種，藉此祝賀其孫子日皇德仁登基。類此送花贈樹禮尚往來也就罷了，要在國家重要景點立與他國政治領袖有關之碑，無論如何都該審慎研議、甚或須廣徵民意，更何況台日之間還牽涉錯綜複雜的歷史糾葛，甚至殖民者的欺壓與被殖民者的血淚。從此來看，還真該給拒絕立碑的公務員掌聲。

陽管處雖婉拒在國家公園立天皇碑，卻也「建議」立於陽明公園，其理由是花鐘所在的陽明公園在日治時期為台灣礦業鉅子山本義信所有的「羽衣園」，加上櫻花返鄉會主張設碑處需符合賞櫻人潮聚集、與日皇室設碑處層級對應兩項條件，因而將「球」拋給了管理陽明公園的北市府。

是歷史的就是歷史。根據史料，現今陽明山花鐘一帶，早期是台北帝大、台糖等企業的員工招待所，羽衣園更是陽明山唯一的私人園庭。想想，挖台灣煤發戰爭財財閥所建的私人庭園，本身就充斥殖民者高高在上的欺壓身影，當年就算賞櫻人潮聚集，又有多少可能是台灣人民？

至於所謂日皇室設碑處層級對應就更不知所云。根據櫻花返鄉會說法，日方為感謝台灣推行櫻花返鄉友誼，決定在東京皇居北之丸公園建置「緣之櫻紀念碑」園區，明年三月將由皇室及內閣要人主持揭碑儀式，以彰顯日本皇室及政府對台重視。殖民者的子孫要在其國土上立碑是他家的事，竟還要「對應」立碑於被殖民者國土之上紀念這段殖民「孽緣」，不覺得離譜嗎？

兩國交往貴在對等、真誠，如果日本皇室及政府真重視台灣，就請先為當年殖民台灣所犯下的種種罪行道歉，或至少誠心為慰安婦、戰爭死難者一「悲」。未能有此前提，再多的「佳話」終將只是呈現特權者的片面視角而已。

日本皇室 櫻花 陽明山

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