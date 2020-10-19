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美國總統大選倒數 外交部：沒有押寶川普

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美國總統大選在即，川普（左）與拜登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，我國與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，我國沒有押寶川普。美聯社
美國總統大選在即，川普（左）與拜登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，我國與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，我國沒有押寶川普。美聯社

美國總統大選將於11月3日登場，現任總統川普與對手拜登激烈競爭，台灣社會認為川普是否連任攸關美國對台政策是否延續。今天多位立委在立法院外交及國防委員會質詢相關問題，外交部次長曾厚仁數度表示，我國沒有押寶川普，他也說，我國與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係。

民進黨立委何志偉今天詢問，美國大選準備好了嗎？外交部準備幾套劇本？未來美國對台政策可能產生哪些變化？曾厚仁回答，好幾個月以來都在研議不同的議題，不是誰當選的問題，外交部都有非常詳細的報告，國安會的層級都有討論，但確切的內容有敏感性，可否不要在此報告。

曾厚仁也說，他有信心，不管誰當選，台美關係一定會在現在既有的管道上往前進，若拜登當選總統，還要等拜登政策落實，現在已經與拜登的團隊有很多接觸及意見交換。

隨後國民黨立委吳斯懷指出，美國大選吵得一塌糊塗，但日前釋出的英國民調統計，台灣人最支持川普，就外交部的立場，這種表態對國家不好，如果川普落選，外交部如何自處，拜登當選有機會通個電話嗎？他希望外交部不要再表態了。

曾厚仁回答，這不是表態，是英國民調。吳說，外交部應該注意到此事。曾厚仁說，我國與民主、共和兩黨都有非常深的關係。吳斯懷則表示，應該把關係帶回正軌，不要讓民調一面倒。

國民黨立委江啟臣也詢問，11月3日美國大選結束，一翻兩瞪眼，外交部沙盤推演了沒？川普或拜登當選或選舉結果處於爭議狀態，後面怎麼走？台美經貿關係怎麼走？布局和沙盤推演非常重要，此事不是台美關係而已，如果川普當選，預計要談什麼？若拜登當選，已答應萊豬開放要不要調整？

江啟臣也說，照開放萊豬的狀況，他很擔心未來日本會來要求什麼？日前日本商會提出六大建言，呼籲解除核災區域食品管制，接下來會一個命令開放核災食品嗎？有沒有在討論這件事？有沒有沙盤推演或橫向溝通，還是未來總統府出來講就照做？

曾厚仁回答，外交部有很多套劇本，沒有押寶在川普這邊。

外交部 川普 拜登 美國大選

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