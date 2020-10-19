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最高齡鄰長肯定蔡英文買武器：中國打來跟它拚了！

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
蔡英文總統（左）今天在嘉義縣長翁章梁（右）等人陪同下至嘉義縣水上鄉拜訪「最高齡鄰長」黃德成（中）。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統（左）今天在嘉義縣長翁章梁（右）等人陪同下至嘉義縣水上鄉拜訪「最高齡鄰長」黃德成（中）。記者陳玫伶／攝影

蔡英文總統今天在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，至嘉義縣拜訪108歲前鄰長黃德成及100歲人瑞呂陳娘，致贈金鎖片、敬老狀及水果禮盒，並一起切蛋糕唱生日快樂歌，黃德成與蔡英文等人講述日治時期被日軍徵兵至南洋擔任軍伕的故事，現場氣氛溫馨、熱鬧。

黃德成直到102歲才退休，現在還能自己煮開水泡茶，平時最喜歡在屋外樹下與鄰居喝茶、聊天，他也現場泡茶給蔡英文喝，看到中國一再以軍機擾台，黃德成也向蔡英文表示，總統存錢買武器是對的，中國一直壓迫，如果中國打來，他就拿拐杖跟他拚了，說著說著還對蔡英文比了個讚。

嘉義縣社會局表示，黃德成擔任水上鄉三和村第7鄰長超過40年，熱心基層服務，目前是嘉義縣第二高齡人瑞，因晚報戶口雖身分證年齡是107歲，但實歲108歲，1943年被日軍徵兵至菲律賓當了2年軍伕，返國後務農，黃德成說，到南洋當兵那2年，命是撿回來的，很開心總統能來看他。

衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟表示，截至今年8月止，全國已設置4127個社區照顧關懷據點，提供餐飲服務及多元有趣的健康促進活動，其中更有2271個據點響應長照2.0政策，提供預防及延緩失能照顧服務，設置C級巷弄長照站，鼓勵長輩動起來，走入鄰近的社區據點，參與活動、認識新朋友。

蔡英文總統（第一排左四）今天在嘉義縣長翁章梁（第一排左六）等人陪同下至嘉義縣水上鄉拜訪「最高齡鄰長」黃德成（第一排左五）。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統（第一排左四）今天在嘉義縣長翁章梁（第一排左六）等人陪同下至嘉義縣水上鄉拜訪「最高齡鄰長」黃德成（第一排左五）。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統（左）今天在嘉義縣長翁章梁（右）等人陪同下至嘉義縣水上鄉拜訪「最高齡鄰長」黃德成（中）。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統（左）今天在嘉義縣長翁章梁（右）等人陪同下至嘉義縣水上鄉拜訪「最高齡鄰長」黃德成（中）。記者陳玫伶／攝影

蔡英文 人瑞

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