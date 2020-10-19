南鐵拆遷案被批侵人權 國家人權委員會未承諾調查

南鐵拒拆戶日前遭到台南市政府強拆，時代力量立委邱顯智今於立法院質疑監察院國家人權委員會是否介入調查？對此，監察院秘書長朱富美表示，過去監察院已有做過調查，針對國家人權委員會是否啟動調查，她未做明確回應。

立法院司法及法制委員會今邀請朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。針對南鐵迫遷案，邱顯智在質詢時引用2017年「兩公約第二次國家報告國際會議審查結論性意見與建議」，內容指出，「審查委員會持續關切中華民國（台灣）正發生的驅離與剝奪土地的頻繁程度。土地徵收、市地重劃、都市更新及其他政策，正導致全國各地對住房與土地權的侵害。」

兩公約報告更表示，「審查委員會建議所有形式的迫遷應宣布暫時中止，直到一部符合政府的國際人權義務，包括聯合國經濟社會文化權利委員會第7號一般性意見，以及聯合國關於基於開發目的的驅離及迫遷的基本原則及準則的迫遷安置及重建法制定為止。」

邱顯智質疑，國家人權委員會在8月1日掛牌成立，南鐵拆遷算不算是國家人權委員會的調查範圍？朱富美則表示，本案在民國102年、監察院第4屆委員時已調查過，結論是請台南市政府妥善溝通加強說明，每半年把辦理的情形向監察院報告。

邱顯智則回答，妳講的是監察院的調查報告，而9月送進來的國家人權委員會的職權行使法裡也有規定，國家人權委員會也可以做調查報告。邱顯智強調，過去3年來，土徵法的修法毫無進度，但迫遷的個案還在持續進行，如果過去監察院所完成的調查即可，「國家人權委員會不用存在」，現在大家期待人權委員會有所作為。對此，朱富美未明確回答。

邱顯智指出，日前反南鐵東移抗爭者在交通部前舉行記者會，因遲遲等不到交通部回覆訴求，在欲進入交通部時爆發推擠衝突，過程中台北市警局中正一分局對抗爭者進行壓制、甚至有記者被束帶「管束」；中正一分局表示是依「警察職權行使法」第19條第一項第一款：「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險。」

邱顯智問朱富美，警察如此依法管束，「妳同意這個說法嗎？」朱富美則回答，「這個應該有探討的空間。」

邱顯智質疑，「國家人權委員會是不是要介入調查？還是說都不用調查？」朱富美回答，對於委員的垂詢，她會帶會去給委員會。