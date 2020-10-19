快訊

泰國學運關鍵一周: 流水抗爭試煉...國會釋善意? 政府緩兵計?

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南鐵拆遷案被批侵人權 國家人權委員會未承諾調查

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
反南鐵拆遷聲援者遭警方壓制管束。本報資料照片
反南鐵拆遷聲援者遭警方壓制管束。本報資料照片

南鐵拒拆戶日前遭到台南市政府強拆，時代力量立委邱顯智今於立法院質疑監察院國家人權委員會是否介入調查？對此，監察院秘書長朱富美表示，過去監察院已有做過調查，針對國家人權委員會是否啟動調查，她未做明確回應。

立法院司法及法制委員會今邀請朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。針對南鐵迫遷案，邱顯智在質詢時引用2017年「兩公約第二次國家報告國際會議審查結論性意見與建議」，內容指出，「審查委員會持續關切中華民國（台灣）正發生的驅離與剝奪土地的頻繁程度。土地徵收、市地重劃、都市更新及其他政策，正導致全國各地對住房與土地權的侵害。」

兩公約報告更表示，「審查委員會建議所有形式的迫遷應宣布暫時中止，直到一部符合政府的國際人權義務，包括聯合國經濟社會文化權利委員會第7號一般性意見，以及聯合國關於基於開發目的的驅離及迫遷的基本原則及準則的迫遷安置及重建法制定為止。」

邱顯智質疑，國家人權委員會在8月1日掛牌成立，南鐵拆遷算不算是國家人權委員會的調查範圍？朱富美則表示，本案在民國102年、監察院第4屆委員時已調查過，結論是請台南市政府妥善溝通加強說明，每半年把辦理的情形向監察院報告。

邱顯智則回答，妳講的是監察院的調查報告，而9月送進來的國家人權委員會的職權行使法裡也有規定，國家人權委員會也可以做調查報告。邱顯智強調，過去3年來，土徵法的修法毫無進度，但迫遷的個案還在持續進行，如果過去監察院所完成的調查即可，「國家人權委員會不用存在」，現在大家期待人權委員會有所作為。對此，朱富美未明確回答。

邱顯智指出，日前反南鐵東移抗爭者在交通部前舉行記者會，因遲遲等不到交通部回覆訴求，在欲進入交通部時爆發推擠衝突，過程中台北市警局中正一分局對抗爭者進行壓制、甚至有記者被束帶「管束」；中正一分局表示是依「警察職權行使法」第19條第一項第一款：「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險。」

邱顯智問朱富美，警察如此依法管束，「妳同意這個說法嗎？」朱富美則回答，「這個應該有探討的空間。」

邱顯智質疑，「國家人權委員會是不是要介入調查？還是說都不用調查？」朱富美回答，對於委員的垂詢，她會帶會去給委員會。

人權 邱顯智 監察院

延伸閱讀

國家人權委員會拿舊報告充績效？邱顯智：魚目混珠！

綠未竟之功 時力接續提案廢向國父遺像宣誓、改國徽

蘇揆：推動實價登錄2.0修法

蘇貞昌允續推實價登錄2.0修法 承諾本會期送草案

相關新聞

2024總統大選候選人呼之欲出？媒體人：鄭侯之戰9成成定局

我國2020總統大選於今年初落幕，由蔡英文總統當選連任，雖然選舉才剛落幕，兩大黨卻已開始佈局2024總統大選，資深媒體人韋安預測，藍綠各自將派出新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦參選，他直說「2024鄭侯之戰，9成已成定局」。

台南連7震他卜卦 命理師：有人要被勸退2022選舉

近日地震多，台南17日更是連續地震7次，易經命理老師高煜霖表示，他根據卜卦提出三大分析，包括與台灣斷交的國家可能會復交，國際上大國的政治人物可能訪台；國內知名人物或國際重要人物可能離世；高雄市前市長韓國瑜可能會到桃園選市長。

國民黨還有望！名嘴揭2關鍵：民進黨年底開始倒大霉

美國總統大選在即，全世界都對此相當關注，名嘴吳子嘉認為，待美國大選結束，所有議題就會轉向內政，加上即將開放美豬美牛進口，多數議題都不利於民進黨，民進黨又愛搞分裂，到時候就是民進黨倒大霉的開始。

伸手NCC想選總統？蘇貞昌：不會癢了，不用再搔

桃園市長鄭文燦被視為民進黨下屆總統熱門人選，也多次被行政院長蘇貞昌點名，但媒體也報導蘇貞昌伸手干預NCC審查中天換照，與...

最高齡鄰長肯定蔡英文買武器：中國打來跟它拚了！

蔡英文總統今天在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，至嘉義縣拜訪108歲前鄰長黃德成及100歲人瑞呂陳娘，致贈金鎖片、敬老狀及水果...

南鐵拆遷案被批侵人權 國家人權委員會未承諾調查

南鐵拒拆戶日前遭到台南市政府強拆，時代力量立委邱顯智今於立法院質疑監察院國家人權委員會是否介入調查？對此，監察院秘書長朱...

國家人權委員會拿舊報告充績效？邱顯智：魚目混珠！

監察院國家人權委員會於8月1日掛牌成立，至今仍在籌備階段，但有立委發現在官方網站上，國家人權委員會竟拿過去監察院完成的調...

情治檔案曝光：當年海外獨派團體教做炸彈 要在台各地發動恐攻

根據情治單位檔案顯示，民國79年4月到5月之間，代號「青峰」的人士，協助情治單位接觸日本與美國獨派團體，對方指導製造定時炸彈，曾打算試爆炸彈驗證成效，希望青峰回台後，吸收台灣成員，指導他們如何製造炸彈，在台灣製造恐怖攻擊活動。

鄭文燦酸不沾鍋 侯友宜：公務員出身做事不看顏色

桃園市長鄭文燦日前酸新北市長侯友宜人氣高是因為面對許多事情都不沾鍋；侯友宜19日參加活動時表示，自己在公務體系已經做了4...

影／關心92歲臥病崑濱伯健康 蔡英文南下探視

總統府國策顧問崑濱伯黃崑濱臥病在家，蔡英文總統今上午近11點南下台南後壁黃家探視，停留約20分，隨後驅車前往嘉義繼續訪視...

爭新北捷運環狀線經營權 侯友宜：這是我的責任

新北市長侯友宜一直想將環狀線收回自己經營，但現階段負責經營的台北市長柯文哲不願意，拒絕交出經營權；侯友宜19日上午受訪時...

侯友宜爭環狀線不想北市虧錢 柯文哲：他這麼偉大喔

新北市長侯友宜爭取環狀線經營權，台北市長柯文哲昨天表示「不可能！」侯友宜又再說，他之所以爭取環狀線經營，是不想要虧錢還要...

熱門新聞

大陸外交官闖我駐斐濟代表處國慶酒會揍人 1人住院治療

陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：不適宜

有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

陸外交官斐濟毆打我代表處人員 國民黨：侮辱中華民國

中選會：黃捷、陳致中等4議員罷免案 第一階段皆達標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。