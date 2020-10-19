國家人權委員會拿舊報告充績效？邱顯智：魚目混珠！

監察院國家人權委員會於8月1日掛牌成立，至今仍在籌備階段，但有立委發現在官方網站上，國家人權委員會竟拿過去監察院完成的調查報告作為「人權績效」。時代力量立委邱顯智批評，這分明是魚目混珠。

立法院司法及法制委員會今邀請監察院秘書長朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。邱顯智在質詢時提及，國家人權委員會的官方網站，不但到現在只有一次會議記錄，在「人權績效」一欄竟放過去監察院所做的調查報告，調查報告裡的委員，根本不是現在國家人權委員會委員，「那怎麼會放在人權績效裡面？」

朱富美回答，國家人權委員會非常積極，現在幾乎每周都開會，至於網站更新沒有跟上進度，會再改進。針對邱顯智所提將舊有的監察院報告放入國家人權委員會的人權績效，她表示，會將立委的意見帶回給國家人權委員會。

邱顯智則說，這不是意見，這就是「魚目混珠」。他認為，所謂的人權績效，應該是在8月1日掛牌之後，去調查南鐵迫遷案、哪個監獄人權受到侵害等案件，然後完成一個調查報告。他說，想像中應該是這樣，但現在是列出的調查報告，連委員都不是委員會的委員，怎麼可以算做國家人權委員會的人權績效？

邱顯智並問，未來國家人權委員會所做的調查報告，與過去監察院所做的調查報告會是一樣的嗎？朱富美說，委員會初成立，人員陸續報到，人力也很短缺，它的建置還不清楚，不過國家人權委員會的報告，內容的範圍會更廣。