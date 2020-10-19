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2024總統大選候選人呼之欲出？媒體人：鄭侯之戰9成成定局

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園市長鄭文燦表示，他是屬於一步一腳印、喜歡工作、樂在工作的人，會用這樣態度把市長工作做好。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
桃園市長鄭文燦表示，他是屬於一步一腳印、喜歡工作、樂在工作的人，會用這樣態度把市長工作做好。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

我國2020總統大選於今年初落幕，由蔡英文總統當選連任，雖然選舉才剛落幕，兩大黨卻已開始佈局2024總統大選，資深媒體人韋安預測，藍綠各自將派出新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦參選，他直說「2024鄭侯之戰，9成已成定局」。

鄭文燦日前接受媒體專訪時表示，對於2024總統大選，他不能說「不動如山」，但他心是很定的，心定才會做好每天的工作，如果只想追求「天邊的彩虹」，可能會踩壞「腳下的玫瑰」，他始終相信千里之行始於足下，有現在才有未來。

對此，侯友宜則表示他會給鄭文燦這位朋友祝福，希望鄭文燦有一個很好的未來。面對媒體追問，外界許多人認為侯友宜現在人氣很高，呼聲也高，那心是否也跟鄭文燦一樣，「不能說不動如山，但是心很定」？侯友宜說，他現在最重要的就是把新北市的市政做好，一切以新北市的未來為最大方向。

韋安在臉書上發文表示，「大位不以力取」，鄭文燦和侯友宜都有搏大位的「戰略定力」，高施政滿意度和支持度。其他藍綠有意一戰2024人，幾乎都會白忙、瞎忙和窮忙一場。他直言，「2024鄭侯之戰，9成已成定局」。

鄭文燦有意角逐2024總統大選，新北市長18日上午受訪時特別給予祝福，希望他有更美好的未來。記者張睿廷／攝影
鄭文燦有意角逐2024總統大選，新北市長18日上午受訪時特別給予祝福，希望他有更美好的未來。記者張睿廷／攝影

鄭文燦 侯友宜 蔡英文

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