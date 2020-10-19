國民黨還有望！名嘴揭2關鍵：民進黨年底開始倒大霉

美國總統大選在即，全世界都對此相當關注，名嘴吳子嘉認為，待美國大選結束，所有議題就會轉向內政，加上即將開放美豬美牛進口，多數議題都不利於民進黨，民進黨又愛搞分裂，到時候就是民進黨倒大霉的開始。

美國總統大選將於11月3日登場，目前民主黨候選人拜登民調超過現任總統川普，兩人陷入拉鋸戰，國際媒體焦點多在此，尤其國人對此議題也相當關注。

不過吳子嘉在《2020聚焦關鍵》節目中指出，等到11月3日以後，恐怕就是民進黨倒大霉的開始，接著國人將開始關注內政議題，且美豬美牛即將開放，整個大環境都不利於民進黨的聲望。

吳子嘉表示，民進黨最糟糕的是分裂，總統大選才落幕，已經有許多人想投入2024年大選，搞分裂加上回到內政，年底的環境對民進黨相當不利，因此他認為國民黨不用急，年底將是國民黨的一個機會，民調有機會逐漸上升。

吳子嘉認為，國民黨是台灣的煞車皮，讓大陸與台灣的關係之間，有一個緩衝效果，民進黨已經丟棄了「中國」兩個字，國民黨則保有「中國國民黨」，日前國民黨立委林為洲呼籲去掉「中國」兩字，吳子嘉說，這是個重要資產，卻被林當作廢物要改掉，是林的認識不清所致。