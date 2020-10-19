陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

外媒報導，台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館人員闖入，雙方並發生肢體衝突。台北市長柯文哲今天被問及此事，柯文哲說，「如果是我負責的活動，我們自己辦活動，一大堆人辦活動，對方只有兩個人來，就把他拖進去...處理一下。」

媒體追問，「拖進去打？」柯文哲僅回，就是「這涉及國家顏面的，該怎麼處理，就怎麼處理」。

柯文哲說，若廟會辦活動，有兩個小混混來，怎麼處理？「就是把他拖進來啊…」柯說，這個事情怎麼需要報到外交部來，就是在地方處理掉就好。

外交部今天證實，台灣駐斐濟代表處日前在當地旅館舉行國慶酒會，有兩名中國外交人員強行闖入、拍照，不肯離去，甚至攻擊台灣駐處人員。柯文哲被問及此事，柯文哲說，自己辦活動，若是我負責，遇到這樣的狀況，「人家來一、兩個人，就把他拖進來…處理一下。」