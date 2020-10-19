台南連7震他卜卦 命理師：有人要被勸退2022選舉

近日地震多，台南17日更是連續地震7次，易經命理老師高煜霖表示，他根據卜卦提出三大分析，包括與台灣斷交的國家可能會復交，國際上大國的政治人物可能訪台；國內知名人物或國際重要人物可能離世；高雄市前市長韓國瑜可能會到桃園選市長。

高煜霖指出，方位法取卦得到「地雷復」；指算法清晨地震時間取卦，得到「空亡」；晚間時間取卦得到「大安」；深夜時間取卦得到「速喜」。此結果共得出三大分析。

第一，從「地雷復」，及「速喜」研判，有些與台灣斷交的國家，明年一月前，有機會再復交，或是傳出復交訊息，以太平洋島國，及中美洲機率最高。在國際上有影響力大國的重量級人物有機會訪台，很可能是歐、美；日、印也有機緣，建立「類邦交」的實質關係。

第二，從「空亡」解讀，基本上在台海、南海，不會發生爭端，應該有驚無險度過；另外，要注意國內知名人物，或國際上重要的人物，離世的訊息。卦象暗示，東方及西北方，再來是南方；如此，國際上可看大陸、北美、南非、印度一帶，是否會傳出噩耗。

他提醒，北美，或大陸、日、韓的知名人物、政治人物，有微恙的，要保重身體。

第三，從「大安」剖析，國內有政治人物，開始被勸退2022選舉，當然就有人會上來；他提醒，可注意韓國瑜的動向，是否會到桃園選市長。另外，亦有可能，國內有些第二任的首長，已著手計畫，準備到中央歷練，要往更上一層樓發展之象。

高煜霖表示，國際有知名企業，有機會傳出來台投資的計畫；另有可能，與國際知名的國家、單位、團體，有合作，或共同行事的計畫在進行；年底前熱錢恐會襲台。