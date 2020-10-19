快訊

評／當幼教體系強迫「透明」，我們會看見什麼？

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官員闖我斐濟國慶酒會動粗 外交部：嚴厲譴責研議提告

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
外媒亞太報告（Asiapacificreport）報導，中國兩名外交官毆打台灣駐外人員。截自亞太報告網站
外媒亞太報告（Asiapacificreport）報導，中國兩名外交官毆打台灣駐外人員。截自亞太報告網站

外媒報導，台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與我國工作人員發生肢體衝突。外交部今天證實此事，譴責中方的非理性行為，將持續觀察此為有計畫、普遍現象或單一事件。外交部次長曾厚仁稍早在立法院承諾，會朝提告方向研議。

曾厚仁今天在立法院外交及國防委員會接受民進黨立委何志偉質詢斐濟事件，他表示，10月8日在酒會進行中，有兩位中國官員先來蒐證。何志偉詢問，確定是官員還是職業殺手或打手？曾厚仁答，確定是官員。

曾厚仁說，中國官員在場活動，對一些賓客造成困擾，我國的同仁因此請該中國官員離開，但離開沒多久，該中國官員又回到現場，之後用叫囂方式強行進入會場，並與我國同仁發生肢體推撞。

何志偉表示，這件事涉及傷害罪及恐嚇罪，一定要提告，斐濟也是有法律的吧，「應該直接告他們刑事，可否承諾？外交官的命也是命，外交官也是人生父母養，可以承諾直接提告嗎？」

曾厚仁說，這件事的複雜性沒辦法在表面上看出來。何志偉說，打人就是不對。曾厚仁隨後又說，「他們希望低調方式爭取權益」。何志偉追問，傾向提告可以嗎？曾厚仁答，往這個方向研議。

外交部也發聲明表示，我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。中方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是中方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。

外交部說，外交部已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。此外，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。

外交部 斐濟 何志偉 國慶

延伸閱讀

何志偉提美豬量控管 孫大千：死小孩逼出民進黨真心話

聯合報黑白集／「死小孩」的真心話

羅智強：何志偉是拆穿蔡英文國王新衣的小孩

當民進黨良心 變成民進黨「死小孩」

相關新聞

陸官員闖我斐濟國慶酒會動粗 外交部：嚴厲譴責研議提告

外媒報導，台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與我國工作人員發生肢體衝...

台南連7震他卜卦 命理師：有人要被勸退2022選舉

近日地震多，台南17日更是連續地震7次，易經命理老師高煜霖表示，他根據卜卦提出三大分析，包括與台灣斷交的國家可能會復交，國際上大國的政治人物可能訪台；國內知名人物或國際重要人物可能離世；高雄市前市長韓國瑜可能會到桃園選市長。

國民黨還有望！名嘴揭2關鍵：民進黨年底開始倒大霉

美國總統大選在即，全世界都對此相當關注，名嘴吳子嘉認為，待美國大選結束，所有議題就會轉向內政，加上即將開放美豬美牛進口，多數議題都不利於民進黨，民進黨又愛搞分裂，到時候就是民進黨倒大霉的開始。

伸手NCC想選總統？蘇貞昌：不會癢了，不用再搔

桃園市長鄭文燦被視為民進黨下屆總統熱門人選，也多次被行政院長蘇貞昌點名，但媒體也報導蘇貞昌伸手干預NCC審查中天換照，與...

陸外交官斐濟毆打我代表處人員 國民黨：侮辱中華民國

外媒亞太報告報導，斐濟首都蘇瓦8日晚間發生兩名中國外交官在台北代表處國慶晚會現場，攻擊台灣代表團，一名成員造成腦震盪。外...

鄭文燦酸不沾鍋 侯友宜：公務員出身做事不看顏色

桃園市長鄭文燦日前酸新北市長侯友宜人氣高是因為面對許多事情都不沾鍋；侯友宜19日參加活動時表示，自己在公務體系已經做了4...

影／關心92歲臥病崑濱伯健康 蔡英文南下探視

總統府國策顧問崑濱伯黃崑濱臥病在家，蔡英文總統今上午近11點南下台南後壁黃家探視，停留約20分，隨後驅車前往嘉義繼續訪視...

爭新北捷運環狀線經營權 侯友宜：這是我的責任

新北市長侯友宜一直想將環狀線收回自己經營，但現階段負責經營的台北市長柯文哲不願意，拒絕交出經營權；侯友宜19日上午受訪時...

陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

外媒報導，台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館人員闖入，雙方並發生肢體衝突。台北市長柯文哲今天被問...

侯友宜爭環狀線不想北市虧錢 柯文哲：他這麼偉大喔

新北市長侯友宜爭取環狀線經營權，台北市長柯文哲昨天表示「不可能！」侯友宜又再說，他之所以爭取環狀線經營，是不想要虧錢還要...

大陸外交官闖我駐斐濟代表處國慶酒會揍人 1人住院治療

外媒亞太報告（Asiapacificreport）今日報導，斐濟首都蘇瓦日前發生一起嚴重外交事件，兩名大陸外交官8日晚間...

中選會：黃捷、陳致中等4議員罷免案 第一階段皆達標

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席業務報告並備詢。提及罷免案進度，李進勇會前受訪時表示，目前高雄市議員高閔琳的...

熱門新聞

獨／政府擬准親日團體陽明山立日皇碑 北市府擋下拒絕

大陸外交官闖我駐斐濟代表處國慶酒會揍人 1人住院治療

拒絕親日團體陽明山立日皇碑 北市：不適宜

有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

民團擬在陽明山立日皇碑 陽管處：國家公園不適合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。