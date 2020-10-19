陸官員闖我斐濟國慶酒會動粗 外交部：嚴厲譴責研議提告

外媒報導，台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與我國工作人員發生肢體衝突。外交部今天證實此事，譴責中方的非理性行為，將持續觀察此為有計畫、普遍現象或單一事件。外交部次長曾厚仁稍早在立法院承諾，會朝提告方向研議。

曾厚仁今天在立法院外交及國防委員會接受民進黨立委何志偉質詢斐濟事件，他表示，10月8日在酒會進行中，有兩位中國官員先來蒐證。何志偉詢問，確定是官員還是職業殺手或打手？曾厚仁答，確定是官員。

曾厚仁說，中國官員在場活動，對一些賓客造成困擾，我國的同仁因此請該中國官員離開，但離開沒多久，該中國官員又回到現場，之後用叫囂方式強行進入會場，並與我國同仁發生肢體推撞。

何志偉表示，這件事涉及傷害罪及恐嚇罪，一定要提告，斐濟也是有法律的吧，「應該直接告他們刑事，可否承諾？外交官的命也是命，外交官也是人生父母養，可以承諾直接提告嗎？」

曾厚仁說，這件事的複雜性沒辦法在表面上看出來。何志偉說，打人就是不對。曾厚仁隨後又說，「他們希望低調方式爭取權益」。何志偉追問，傾向提告可以嗎？曾厚仁答，往這個方向研議。

外交部也發聲明表示，我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。中方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是中方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。

外交部說，外交部已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。此外，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。